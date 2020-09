Barna: ”Din 27 septembrie USR PLUS intră în majoritatea administraţiilor locale din ţară!”

"În momentul de faţă, 27 septembrie înseamnă de fapt respectarea unui angajament USR din 2016, iar din 2018 USR-PLUS şi l-a luat faţă de cetăţeni. Angajamentul că vom fi un partid care vom conta pe termen lung în politica din România, vom fi un partid care va fi prezent în toate ciclurile electorale care urmează. Suntem în faza celui de-al treilea pas. Practic, din 27 septembrie USR PLUS intră în administraţiile locale. Am avut povestea de succes de la Bucureşti cu consilierii noştri care au au avut o activitate remarcabilă în ultimii patru ani. De acolo a pornit USR-ul. Iată că suntem acum în pasul în care la nivel naţional USR PLUS va intra în majoritatea consiliilor din comune, oraşe, municipii şi consilii judeţene din întreaga ţară, inclusiv în Iaşi, un judeţ important nu doar pentru Moldova, dar pentru întreaga Românie", a declarat Dan Barna, copreşedintele USR PLUS.

Acesta a declarat că este nevoie de o schimbare a vechii clasei politice, mai ales la Iaşi.

"Iaşul mai are o particularitate. Aici în Iaşi se vede, cum în puţine oraşe din România e atât de vizibil, necesitatea unei noi clase politice şi ce înseamnă vechea clasă politică de orice culoare. Folosind proverbul bunicilor, 'lupul îşi schimbă părul, dar năravul ba', Iaşiul este cel mai bun exemplu în care vedem un nou USL regonflat, reşapat, reîmbrăcat, în care fostul primar PSD este acum candidatul moral PNL nou şi proaspăt. Sunt convins că electoratul ieşean înţelege că nu se mai poate continua pe această logică a permanentei autominciuni, în această logică a prostirii în care oamenilor li se spune că ceea ce până ieri era un pesedist roşu sângeriu, brusc a devenit un galben strălucitor şi luminos", a spus Barna.

Copreşedintele USR PLUS a declarat, totodată, că oferta alianţei la locale poate transforma Iaşiul într-un oraş european.

"Echipa de candidaţi pe care o propunem şi la primărie, colega mea Cosette Chichirău, şi la Consiliul Judeţean, colegul meu Marius Bodea, sunt oameni cu care nu îţi e ruşine. Sunt oameni care au şi experienţă, şi credibilitate, şi integritatea necesară pentru a veni în faţa dumneavoastră şi a susţine într-adevăr că Iaşul merită mai mult. Pentru că despre asta vorbim, despre şansa de a vorbi de un oraş care are şi resursele, şi istoria, şi oportunităţile de a fi un oraş european", a mai spus Dan Barna.