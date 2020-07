Barna, ieşire nervoasă la adresa Anei Ciceală: ”Încetează cu ipocrizia!”

Reacţia acestuia a venit după ce Ciceală i-a reproşat liderului USR că a făcut negocieri cu Ludovic Orban pentru a fi pus un alt candidat la Primăria Sectorului 3, fără să informeze Biroul Naţional al partidului. „Profiţi că eu sunt un om de bun simţ şi de comitet şi vă accept tot trollajul. Accept toate mitocăniile şi mizeriile astea şi continui să mi le spui în faţă”, a precizat preşedintele USR.

Redăm parte a discuţiilor care au avut loc în şedinţa Biroului Naţional al USR, din transcriptul înregistrării prezentate de PS News:

„Dan Barna: Şi atunci trebuia să deschid, să facem o mutare ordonată cu campania, să facem ceva să punem presiune, că lor li se rupe, semnăturile lor le iau la xerox. Pe când dacă le dăm cartof fierbinte şi le spunem dacă vreţi să faceţi echipă cu Nicuşor vorbiţi, din punctul nostru se poate, ajungem la un acord 3 la 3 care e pe masă. Efectul a venit instantaneu pentru că ştiu şi ei că nu le convine. Asta a fost logica generală. Iar stadiul discuţiilor tu îl ştiai foarte bine. Nu poţi ca om politic care vrei să faci pe termen lung carieră într-un oraş, într-o ţară să reacţionezi cu un cuţit la fiecare chestie că nu ne ajută. Adică ok. De fapt ce-a fost asta? Tu şi câţiva colegi aţi vrut să punctaţi intern, să-şi ia Barna hate. Ne convine deal-ul până la urmă. Îşi ia Barna nişte hate, oricum el e out. Dar asta ne afectează pe toţi. Dacă îmi daţi mie castane nu vă ajută nici pe voi în campanie electorală. În restul perioadei, când avem alegeri interne pot să înţeleg. Ne afectează pe toţi, faptul că m-ai slăbit pe mine interne...

Ana Ciceală: Tu ai ieşit cu acel articol. De ce nu m-ai sunat că ieşi cu acel articol? Că uite ce am discutat cu Orban. Eu nu-mi amintesc de informarea asta către BN.

Dan Barna: Ce anume e nou? Ce anume nu ştiai? Ştiai absolut tot?

Ana Ciceală: Eu ştiam că nu s-a ajuns la nicio concluzie, că eu am refuzat. Nu vrem să renunţăm la această candidatură şi mă aşteptam că Dan se bate pentru candidatura la 3 din moment ce nu a mai spus nimic după ce am spus că nu în mod oficial. Nu mi-a răspuns la telefon, am trimis un mesaj scris în care am spus că am revenit după cum am promis, am vorbit cu Bogdan Stroe, nu are sens să renunţăm la candidatura asta (pentru sectorul 3 - n.r.).

Dan Barna: Doar că ţi s-a spus foarte clar cum arată, ţi-am zis şi de varianta cu viceprimar, dar ai spus ok vreau ceva scris. Tu ai folosit ieşirea asta ca să punctezi intern, numai că asta a afectat toată povestea.

Ana Ciceală: Eu ţi-am dat la telefon toate argumentele pentru care nu e bine să facem asta. Dacă vrem voturi în Bucureşti trebuie să ne gândim la binele USR, nu la discuţiile noastre interne. Măcar puteai să-mi spui înainte, uite cu ce ies eu, eu am decis, în numele USR, neconsultandu-mă cu nimeni, că astea sunt sectoarele pe care le dăm. Nu m-am consultat cu BN, nu m-am consultat cu filialele din Bucureşti, cu Năsui, cu Voiculescu, cu nimeni. Tu ai spus că nu vrei, ok, eu am luat decizia drept preşedinte de partid să fac asta şi ok, ieşeai cu asta în public.

Dan Barna ţipă: Au fost discuţii cu toţi preşedinţii de filiale, toţi ştiu foarte bine. Încetează cu ipocrizia asta, că mă enervezi. Tu profiţi că eu sunt un om de bun simţ şi de comitet şi vă accept tot trollajul, accept toate mitocăniile şi mizeriile astea şi continui să mi le spui în faţă.

Membru al USR: Dar până acum nu am ieşit eu publlic, dar cu tonul ăsta cred că o să ies şi eu.

Dan Barna: Nu la tonul asta, dar bă accept o dată, de două ori, dar mi se spune ipocrit (nu se mai înţege).

Membru al USR: Hai bă lasă textele astea. Cereţi scuze pentru ieşirea asta.

Dan Barna: E o ieşire pe care mi-o asum. Nu se poate să faceţi numai mizerii de-astea. Am vorbit cu Ana, am vorbit cu Bogdan, am vorbit cu Nicuşor. V-am spus argumentele, am vorbit cu Ştefan, iar toţi preşedinţii de filiale ştiu contextul, am vorbit cu Claudiu, nu încerca să bagi acum vrăjeală de-asta că vezi Doamne s-a trezit Ana într-o noapte după ce mă chinui cu negocierile astea şi cu BN-ul şi cu toate astea”.

Şi Florina Presadă a avut miercuri o reacţie privind candidatura Anei Ciceală la Primăria Sectorului 3. Ea a afirmat că liderii Dan Barna şi şi Ludovic Orban ar fi negociat un candidat din partea PNL la Sectorul 3, deşi consideră că nu există un candidat mai bun decât Ana Ciceală. „Am înebunit cu toţii”, susţine senatorul USR.