Barna: Moţiunea de cenzură va fi depusă săptămâna viitoare, cel mai probabil

"Am încercat să analizăm şi calendarul posibil în perioada următoare şi am discutat şi pe marginea moţiunii de cenzură, pe care Opoziţia o va depune săptămâna viitoare, cel mai probabil. Şi am analizat diverse scenarii pentru viitor, din perspectiva aceasta, a posibilităţii ca moţiunea să treacă", a arătat Barna în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Cotroceni.



Liderul USR a menţionat că formaţiunea sa va susţine la nivel parlamentar "orice variantă de guvern non-PSD" care îşi va asuma o serie de obiective pe care Uniunea Salvaţi România le-a susţinut în ultimii trei ani.



"Am precizat noi, dinainte de a primi această întrebare, că susţinem parlamentar orice variantă de guvern non-PSD, pe acele principii şi priorităţi pe care le-am menţionat: fără penali în funcţii publice, renunţarea la pensiile speciale, cu particularitatea celor militare şi ale magistraţilor, primari în două tururi - foarte important, un element la care ţinem foarte mult - şi Ordonanţa 114 să fie corectată, respinsă... Vedem care e cea mai bună variantă, pentru că efectiv alungăm companiile din ţară în momentul de faţă. (...) Da, orice variantă non-PSD de guvern care şi-ar asuma aceste obiective pe care USR le are pe agenda publică de trei ani de zile o vom susţine la nivel parlamentar", a spus el.



Pe de altă parte, Barna a pledat pentru organizarea de alegeri anticipate, după cele prezidenţiale, menţionând că "este foarte greu pentru orice guvern non-PSD să funcţioneze eficient" cu actuala majoritate parlamentară.



"Scenariile sunt ca moţiunea să treacă sau moţiunea să nu treacă. În situaţia în care moţiunea trece, se poate vorbi fie de un guvern interimar, fie de un nou guvern. Ce s-ar întâmpla cu majoritatea actuală? Este foarte greu pentru orice guvern non-PSD să funcţioneze eficient pentru România cu această majoritate parlamentară, de aceea alegerile anticipate, după prezidenţiale, sunt, din punctul nostru de vedere, şi am transmis asta preşedintelui, o necesitate pentru România, pentru că orice altă variantă nu face, de fapt, decât să ne mai ţină încă şase luni captivi unei majorităţi parlamentare care nu mai funcţionează demult în logica de legiuitor pentru România", a mai spus el.

