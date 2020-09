Băsescu atacă Guvernul: "Suntem în cea mai profundă stare de proastă guvernare"

"Suntem in cea mai profunda stare de proasta guvernare. Nu suntem nici in stare de urgenta, nici in stare de alerta. Niste incompetenti care intrec cu mult guvernul Dancila, care nu pot gestiona lucrurile, sacrifica de la copii la batrani si toate televiziunile cu toata forta fondurilor date catre televiziuni, mai vine si presedintele, iar ei pur si simplu nimicesc poporul. Singurul lor gand e cum sa faca achizitii urgente", a declarat Traian Băsescu la România TV.

Tema începerii anului şcolar l-a făcut pe fostul preşedinte să critice din nou foarte dur guvernul, spunând că Orban va avea oameni pe conştiinţă.

"Parintii sunt intr-o situatie de dezorientare, pentru ca inclusiv astazi guvernul se balbaia. Trebuie sau nu certificat, ce boli trebuie sa ai ca sa faci invatamant online etc. O intreaga panoplie de erori pe care trebuia sa le rezolve de mult si sa avem raspunsuri clare. Sunt scoli in care la ora asta au sedinte ca sa stabileasca programul. Este joi si scolile incep luni. Sa nu va ganditi ca s-a facut vreo politica de protejare. Stiu eu o scoala unde acum monteaza parintii panourile acelea, au venit cu ele de acasa. Mai devreme am vazut-o pe doamna Anisie care ne explica ce face dascalul daca un copil trebuie sa stranute. Trebuie sa-l scoata in curte, este incredibil unde s-a ajuns. (...)

Vreau sa o spun foarte dur. Vom avea copii care isi vor omori bunicii. Involuntar, o vor face. Cand vor fi mai mari vor afla ca a fost un guvern care fara sa ia masuri a inceput scoala. Familiile au un anume mediu, nu poti sa le spui peste noapte sa cumpere un apartament pentru bunici. Sunt multi bunici care traiesc cu copiii si nepotii, iar domnul Orban trebuia sa faca un program de educare, pentru ca suntem 20 de milioane de romani cu 20 de milioane de pareri. N-au facut un program minimal de educare a familiilor, pentru ca ei se balbaie si azi, ce sa mai educe. Acest Ludovicus Orbanus va avea pe constiinta bunici", a adăugat Băsescu.

