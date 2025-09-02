Băsescu: Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele - votul
Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele - votul, a transmis, luni, fostul președintele Traian Băsescu, în contextul alegerilor parlamentare care au avut loc în Republica Moldova.
''O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL'', a scris pe Facebook, Traian Băsescu.
Pro-europenii de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
29 sep, 18:31
Tomac: Am demonstrat că atunci când suntem uniți și acționăm inteligent putem învinge imperiul răului
29 sep, 18:25
Abrudean: Rezultatul - îmbucurător pentru întreaga Europă; cetățenii vor un viitor proeuropean, nu întoarcere în trecut
29 sep, 18:24
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57