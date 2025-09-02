Homepage » Actual

Băsescu: Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele - votul

| 29 sep, 18:31

Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele - votul, a transmis, luni, fostul președintele Traian Băsescu, în contextul alegerilor parlamentare care au avut loc în Republica Moldova.

 

''O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL'', a scris pe Facebook, Traian Băsescu.
Pro-europenii de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

 

