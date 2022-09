Bogdan Aurescu: Am lansat astăzi Trilaterala România - Republica Moldova - Ucraina, la nivelul miniştrilor de Externe

El a precizat că „acest moment istoric al consolidării parteneriatului” celor trei state a fost dedicat securităţii energetice.

„În contextul în care Ucraina şi Republica Moldova sunt profund afectate de impactul războiului, am reiterat azi, în Odesa, disponibilitatea României de a-şi susţine vecinii şi de a aborda problemele care privesc domeniul energetic. Am avut alături miniştrii Energiei şi am discutat despre o colaborare trilaterală în domeniul energetic", a scris Bogdan Aurescu, joi pe Twitter.

Ministrul român de Externe a adăugat că acest format trilateral trebuie să aducă soluţii pentru Republica Moldova şi Ucraina.

„România continuă să fie solidară cu Guvernul şi poporul din Ucraina, primindu-i pe cei mai vulnerabili în ţară, crescând tranzitul de cereale şi făcând eforturi legate de tragerea la răspundere a Rusiei”, a mai precizat Aurescu.

Potrivit comunicatului de presă al MAE, miniştrii, în mod special, au întreprins următoarele:

au condamnat în cei mai puternici termeni posibili agresiunea continuă a Rusiei împotriva Ucrainei, împotriva suveranităţii şi integrităţii sale teritoriale;

s-au angajat să-şi unească eforturile diplomatice pentru a sprijini guvernul Ucrainei şi poporul ucrainean în lupta sa eroică pentru eliberarea teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia şi pentru restabilirea securităţii şi stabilităţii în regiune;

au reiterat dorinţa de a lucra împreună pentru sprijinirea procesului de integrare europeană a Ucrainei şi Republicii Moldova;

au condamnat cu tărie ocuparea Centralei Nucleare de la Zaporojie (CNZ) de către trupele ruse, precum şi numeroasele provocări şi bombardamente realizate de acestea care ar putea produce un dezastru nuclear de proporţii în Europa. Miniştrii au solicitat Moscovei să demareze imediat demilitarizarea arealului CNZ şi a zonei din vecinătatea acesteia pentru a permite reluarea activităţilor autorităţilor ucrainene la CNZ. Miniştrii au evidenţiat importanţa vizitei ISAMZ (misiunea de sprijin şi asistenţă a AIEA la Zaporojie);

au evidenţiat interesul privind dezvoltarea cooperării trilaterale în toate domeniile de interes comun, în primul rând în vederea aprofundării dialogului politic şi îmbunătăţirii diversificării aprovizionării cu energie în baza unei relaţii echilibrate, transparente şi nediscrimantorii, care să asigure o competiţie corectă; integrarea pieţelor de energie; creşterea schimburilor de electricitate între Ucraina, Republica Moldova şi România; şi reabilitarea şi extinderea liniei de înaltă tensiune Pivdennoukrainsk NPP-Orlivka-Isaccea, inclusiv conexiunea acesteia cu Republica Moldova pentru a asigura o interconectare electrică între toate cele trei ţări, pe baza rezultatelor unui studiu de fezabilitate;

au convenit să urgenteze discuţiile tehnice privind utilizarea interconectoarelor de gaz, alocarea de capacităţi în cadrul interconectoarelor de electricitate şi gaz şi minimizarea plăţilor pentru fluctuaţiile neintenţionate prin intermediul interconetărilor transfrontaliere care fac obiectul reglementărilor FSKAR;

au convenit asupra faptului că statutul de candidat pentru aderarea Ucrainei şi Republicii Moldova la UE, precum şi sincronizarea cu succes a reţelelor lor electrice cu Reţeaua Europeană Continentală ENTSO-E deschid noi posibilităţi de cooperare regională vizând consolidarea rezilienţei energetice şi a securitatăţii aprovizionării;

au convenit asupra necesităţii utilizării mai eficiente a capacităţilor subterane de stocare a gazului, care reprezintă un element important pentru securitatea energetică a regiunii;

au convenit să încheie un Acord trilateral pentru consolidarea interconectivităţii pentru aprovizionarea cu energie între cele trei ţări şi să înceapă să lucreze cu Comisia Europeană pentru implementarea imediată a acestuia, inclusiv pentru asigurarea finanţării;

au convenit să lucreze îndeaproape pentru creşterea livrărilor bilaterale comerciale de electricitate prin contracte pe termen scurt, mediu şi lung, între companiile noastre de stat;

au exprimat disponibilitatea de a organiza întrevederi regulate şi au convenit ca următoarea reuniune să fie dedicată consolidării potenţialului de tranzit al Ucrainei, Republicii Moldova şi României. În acest sens, vor fi invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor relevante, pentru a dezbate obstacolele existente, precum şi opţiunile pentru sporirea capacităţilor existente de tranzit şi crearea unora noi;

au exprimat disponibilitatea să continue să acţioneze pentru liberalizarea şi simplificarea regimului de intrare al cetăţenilor Ucrainei pe durata războiului;

s-au angajat să îmbunătăţească coordonarea în combaterea dezinformării şi a altor forme de război hibrid.