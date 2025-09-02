Homepage » Actual

Bogdan Ivan, la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă: România e într-o situație extrem de provocatoare când vorbim de energie

| 03 sep, 17:38

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri, la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, că România este 'într-o situație extrem de provocatoare' când vorbim de energie, cea mai sigură sursă de energie în bandă fiind cea nucleară.

 

Prezent la festivitatea desfășurată cu prilejul începerii lucrărilor de retehnologizare a Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice, ministrul a subliniat că țara noastră are unii dintre cel mai bine pregătiți oameni în tehnologia producerii energiei nucleare, cu 30 de ani de experiență.
'Suntem într-un punct în care România este singura țară din fostul bloc sovietic în care avem tehnologia CANDU, o tehnologie ce are ca sursă principală Statele Unite ale Americii și Canada. (...) România, astăzi, este într-o situație extrem de provocatoare atunci când vorbim despre energie, una dintre cele mai sigure surse de energie în bandă o reprezintă energia nucleară. Suntem una dintre țările favorizate de faptul că avem unii dintre cel mai bine pregătiți oameni în această tehnologie, care au peste 30 de ani de experiență, mulți dintre ei au lucrat în pregătirea reactoarelor unu și doi de la Cernavodă încă din perioada studenției și îmi face mare plăcere să știu că actualii mei colegi, îmi permit să le spun așa, reprezintă poate cea mai importantă resursă pe care o are România în materie de energie nucleară', a afirmat Bogdan Ivan.
Conform acestuia, România este nevoită să caute alternative de producție în bandă a energiei electrice, la prețuri foarte bune.
'Noi astăzi, ca țară, ne confruntăm cu un necesar de energie electrică în bandă, după ce în ultimii zece ani, în urma unor decizii, România a ales să scoată din producție aproximativ 56% din producția pe cărbune și gaz, ceea ce a făcut ca astăzi noi să importăm aproximativ 22% din energia pe care o consumăm, lucru care ne duce într-o situație în care să fim nevoiți să căutăm alternative de producție în bandă a energiei electrice la prețuri foarte bune. Iar nuclearul reprezintă un astfel de exemplu', a spus Ivan.
El a susținut că investiția care se face în retehnologizarea Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice reprezintă viitorul securității energetice a României.
'Investiția de 3 miliarde pe care astăzi o începem la retehnologizarea reactorului unu va însemna încă 30 de ani, după ce această investiție va fi făcută, de energie electrică în bandă, energie prietenoasă cu mediul (...). O investiție care reprezintă viitorul securității energetice a României, care vine în pregătirea investițiilor la reactoarele trei și patru, care vor depăși 11 miliarde de euro, pentru care sunt deja începute anumite faze. Și cred că dincolo de problema tehnică a reactoarelor nucleare de la Cernavodă, România este în fața unei oportunități uriașe, și anume, ca în aproximativ șapte ani, din importator net de energie să devină exportator. Lucru care va crește competitivitatea companiilor românești, lucru care va duce la o scădere a presiunii asupra bugetului fiecărui român, atunci când va plăti factura la energie și care va duce ca România să fie cu o economie mai puternică', a mai spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

 

