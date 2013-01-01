Homepage » Actual

Bolojan: Am definitivat proiectul privind pensionarea magistraților și foarte probabil mâine vom publica forma finală

| 13 aug, 21:56

Premierul Ilie Bolojan a declarat că cel mai probabil joi va fi făcut public proiectul privind pensiile magistraților, iar acesta va face parte din pachetul de măsuri fiscale care urmează să fie adoptat până la finalul lunii august.

Bolojan a fost întrebat la Digi 24 dacă magistrații au făcut vreo contrapropunere la planul pe care Guvernul l-a făcut public acum două săptămâni în legătură cu pensionarea acestei categorii profesionale.

'Din discuțiile pe care le-am avut, în afară de a contesta aceste măsuri legate de faptul că vârsta de pensionare trece la vârsta standard, deci de 65 de ani, așa cum este și normal, că pensia nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu net în plată, aceste aspecte sigur au fost cel mai puternic contestate și apoi, sigur, o perioadă de tranziție între actuale prevederi și noile prevederi care să fie în accepțiunea lor cât mai lungă. Nu am ajuns la o soluție. Noi am definitivat acest pachet și foarte probabil în cursul zilei de mâine vom publica forma finală', a afirmat Bolojan.

El a menționat că luni va avea o întâlnire cu asociațiile magistraților care au solicitat acest lucru.

'Sunt niște realități pe care nu le putem contesta în acest domeniu, și anume - vârsta de pensionare prea devreme, cuantumul pensiei la nivelul ultimului salariu, care nu se aplică nicăieri în niciun alt domeniu și nici într-o altă țară, ambele prevederi se bat cap în cap cu ceea ce se întâmplă în Europa și în realitate. Și un lucru foarte grav, avem un sistem de salarizare care a permis interpretări și am avut până acum peste 20.000 de procese declanșate de magistrați din România împotriva Ministerului Justiției și a statului român și suntem în situația în care până acum am plătit peste 2 miliarde doar diferențe suplimentare de salarii și mai avem sume importante care sunt solicitate de la statul român. (...) Acest proiect va fi în pachetul 2 de măsuri', a afirmat premierul.

