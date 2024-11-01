Bolojan anunță că își depune la Congres candidatura pentru un nou mandat de președinte al PNL, împreună cu echipa sa

'S-a încheiat întrunirea Consiliului Național, în cadrul căreia am convocat Congresul Extraordinar PNL pentru duminică, la ora 12:00, un moment important pentru viitorul partidului nostru. În cadrul ședinței de astăzi au fost aprobate și propunerile privind noul statut, cu peste două treimi din voturi. Noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică', a precizat Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, candidaturile vor fi construite pe baza unor moțiuni - președinte împreună cu o echipă.

'Alături de președinții organizațiilor, ne propunem să deschidem PNL către oameni valoroși, să susținem meritocrația în partid și, acolo unde depinde de noi, în administrație, să se vadă că suntem buni gospodari și că îi respectăm pe cetățeni. Am încredere în membrii partidului nostru. Cred că își doresc un PNL puternic, credibil și respectat, astfel încât atunci când se întâlnesc cu prietenii sau colegii lor să nu le fie rușine că sunt membrii unui partid politic ca PNL', a transmis Bolojan.

El a spus că își va depune candidatura pentru funcția de președinte al partidului.

'Până mâine după-amiază îmi voi depune candidatura, împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe. PNL trebuie să își stabilească o conducere și direcția pe care o va urma în perioada următoare. Vom rămâne consecvenți principiilor noastre și vom construi o echipă capabilă să asigure unitate de acțiune pentru a-i reprezenta pe cetățenii care își doresc o Românie modernă', a adăugat Ilie Bolojan.

Consiliul Național Extraordinar al PNL a decis, vineri, organizarea Congresului Extraordinar al partidului pentru duminică, ora 12:00, la Romexpo.

Premierul desemnat Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al partidului, și-a anunțat, joi, intenția de a-l contracandida pe Ilie Bolojan la funcția de președinte al liberalilor.