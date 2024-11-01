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Veștea: Prin modificarea Statutului PNL se dorește o concentrare de putere pentru Bolojan și pentru mine o excludere

| 19 iun, 21:15

Premierul desemnat Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, a declarat, vineri, că, prin modificarea Statutului formațiunii, se dorește 'o concentrare de putere' pentru Ilie Bolojan și o excludere a sa din partid, susținând că Bolojan 'își imaginează că un PNL reașezat după un val de excluderi va putea fi folosit ca instrument împotriva președintelui României'.

 

'O zi grea pentru PNL. Principala valoare a liberalismului este libertatea. De acolo vine și numele formațiunii noastre politice. Cu atât mai mult mă întristează că astăzi, la propunerea președintelui partidului, libertatea și, implicit, dezbaterea democratică riscă să dispară în PNL. În loc să acceptăm o confruntare deschisă de idei și de soluții, în cadrul unui Congres la sfârșitul săptămânii viitoare (28 iunie), se încearcă organizarea pripită a unui Congres duminică, 21 iunie. Totul pe repede înainte și fără timpul necesar unei dezbateri reale', a scris Veștea pe Facebook.
El a arătat că se teme că, procedând astfel, 'partidul riscă să își piardă propria identitate'.
'De ce? Văd două obiective ale acestui demers, pe care îl consider profund neliberal: 1. Concentrarea unei puteri fără precedent în mâinile domnului Ilie Bolojan. Cred că responsabilitatea ar trebui împărțită, nu adunată într-un singur loc, așa cum nu s-a întâmplat în istoria partidului, nici în perioada post-comunistă, nici înainte de Al Doilea Război Mondial. 2. Încercarea de a bloca învestirea Guvernului pe care președintele Nicușor Dan m-a însărcinat să-l formez. Iar acest lucru în condițiile în care domnul Bolojan știe, la fel de bine ca mine, că formula actuală a dus deja la blocaje în demersuri esențiale pentru finalizarea cu succes a PNRR, SAFE și OCDE. În plus, este cunoscută atenția agențiilor de rating față de instabilitatea politică din România - o instabilitate pe care avem acum șansa să o depășim', a susținut Veștea.
Potrivit premierului desemnat, se dorește modificarea Statutului partidului pentru două persoane.
'O concentrare de putere pentru domnul Bolojan și, pentru mine, o excludere pentru că am acceptat să fiu parte la o soluție pentru a pune capăt unei crize care îi afectează profund pe români. Cred că președintele Ilie Bolojan își imaginează că un PNL reașezat după un val de excluderi va putea fi folosit ca instrument împotriva președintelui României. Reamintesc că eu am propus, ca viziune pentru Partidul Național Liberal, un parteneriat politic onest și corect cu șeful statului', a mai susținut Veștea.
El a adăugat că, după 30 de ani în care credea că a văzut 'multe' în PNL, constată cu 'tristețe' că 'lucrurile merg într-o direcție profund greșită'.
'Sper că e doar o rătăcire trecătoare. Ca liberal, voi lupta pentru a readuce libertatea în centrul valorilor PNL', a mai transmis Adrian Veștea.
Consiliul Național Extraordinar al PNL a decis, vineri, organizarea Congresului Extraordinar al partidului pentru duminică, ora 12:00, la Romexpo.
De asemenea, același for a aprobat, cu 551 de voturi pentru, 128 împotrivă și 3 abțineri, modificarea Statutului Partidului Național Liberal.
Principalele modificări ale statutului vizează crearea Biroului Permanent Național ca structură centrală de conducere și desființarea BEx, structură dovedită nefuncțională, cu integrarea atribuțiilor BEx în atribuțiile BPN, revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moțiuni, reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru la unu.
Alte modificări se referă la crearea Comisiei Naționale pentru Litigii, care va avea ca atribuții judecarea litigiilor ce rezultă din sancțiunile aplicate membrilor de partid, clarificarea procedurilor de sancționare a membrilor partidului.
S-a declarat deschisă depunerea de moțiuni pentru Congresul Extraordinar al PNL, cu termen-limită de depunere sâmbătă, ora 17:00.
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că își va depune candidatura la Congresul de duminică, pentru un nou mandat în fruntea partidului, împreună cu echipa pe care o va propune.
Joi, premierul desemnat Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al partidului, și-a anunțat intenția de a-l contracandida pe Ilie Bolojan la funcția de președinte al liberalilor.

 

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