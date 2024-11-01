România nu are o problemă cu migrația în acest moment, declară Nicușor Dan la Bruxelles

Într-o conferință de presă la Bruxelles, șeful statului român a confirmat astfel că a semnat, alături de alți 18 șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană, scrisoarea care, potrivit agenției EFE, cere 'progrese cât mai curând posibil' în crearea de centre pentru migranți în țări terțe pentru 'eliminarea stimulentelor pentru migrația ilegală' și 'repatrierea celor care nu au dreptul legal de a rămâne în Europa'.

''În linii mari, din fericire România nu are o problemă cu migrația în acest moment, doar că suntem evident solidari, așa cum așteptăm solidaritate în privința altor chestiuni care ne privesc, precum chestiunea dronelor la Dunăre, trebuie să fim solidari cu țările europene pe probleme pe care ele le au. În esență scrisoarea pe care am semnat-o din solidaritate și în care credem absolut spune că trebuie să alocăm resurse astfel încât să ne protejăm mai bine toate granițele'', a afirmat președintele Dan.

Potrivit agenției de presă spaniole, scrisoarea, o inițiativă a premierului danez Mette Frederiksen, a fost semnată de liderii Austriei, Belgiei, Bulgariei, Ciprului, Republicii Cehe, Estoniei, Greciei, Italiei, Lituaniei, Letoniei, Maltei, Olandei, Poloniei, României, Slovaciei, Sloveniei, Suediei și Ungariei.

'Decizia privind cine poate intra și rămâne în țările noastre trebuie să fie întotdeauna democratică. Este esențial să continuăm să contestăm statu quo-ul, în care traficanții de persoane se îmbogățesc, iar migrația este exploatată', se arată în scrisoarea adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Consiliului European, Antonio Costa.

De asemenea, semnatarii au menționat că în această lună 'au fost atinse noi etape importante odată cu acordul privind elementele finale ale legislației cheie'.

Parlamentul European a aprobat miercuri modificări ale politicii UE privind returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală în UE.

Noile norme simplifică și accelerează procedurile, prevenind abuzurile și deplasările neautorizate în interiorul UE. Astfel, o decizie de returnare a unui cetățean al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală într-un stat membru emisă de autoritățile naționale abilitate va fi însoțită de obligația de a părăsi țara UE respectivă imediat sau într-un anumit termen.

Cetățenii țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare vor trebui să coopereze cu autoritățile și pot fi plasați în detenție, pe baza unei evaluări individuale, în cazul în care nu cooperează, prezintă un risc de sustragere sau de securitate.

Autoritățile naționale pot desfășura acțiuni specifice de investigare pentru a pregăti sau a asigura o returnare eficace, precum percheziții, sub rezerva unei autorizații judiciare sau administrative, precum și confiscări ale bunurilor personale și ale dispozitivelor electronice.

Conform noilor modificări, va fi posibil transferul migranților printr-o decizie de returnare, excluzându-i pe minorii neînsoțiți, către centre de returnare de pe teritoriul unei țări care este de acord să îi accepte, pe baza unui acord încheiat de un stat membru al UE. Aceste acorduri pot fi încheiate numai cu țări terțe care respectă drepturile omului, dreptul internațional și principiul nereturnării. Autoritățile naționale vor trebui să informeze Comisia și alte state membre înainte de intrarea lor în vigoare.

Referitor la migrație, liderii statelor UE au cerut vineri ''să se continue lucrările intensificate cu privire la toate componentele, inclusiv cu privire la dimensiunea externă și la parteneriatele cuprinzătoare, în conformitate cu dreptul UE și cu dreptul internațional'', o discuție strategică pe acest subiect urmând a avea loc la reuniunea din octombrie a Consiliului European, se arată în concluziile summitului UE.