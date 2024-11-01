Homepage » Actual

România nu are o problemă cu migrația în acest moment, declară Nicușor Dan la Bruxelles

| 19 iun, 21:24

România nu are o problemă cu migrația în acest moment, doar că, așa cum așteptăm solidaritate în privința altor chestiuni care ne privesc, precum cea a dronelor la Dunăre, trebuie să fim solidari cu țările europene pe probleme pe care ele le au, a afirmat vineri președintele Nicușor Dan, după încheierea Consiliului European de vară.

 

Într-o conferință de presă la Bruxelles, șeful statului român a confirmat astfel că a semnat, alături de alți 18 șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană, scrisoarea care, potrivit agenției EFE, cere 'progrese cât mai curând posibil' în crearea de centre pentru migranți în țări terțe pentru 'eliminarea stimulentelor pentru migrația ilegală' și 'repatrierea celor care nu au dreptul legal de a rămâne în Europa'.
''În linii mari, din fericire România nu are o problemă cu migrația în acest moment, doar că suntem evident solidari, așa cum așteptăm solidaritate în privința altor chestiuni care ne privesc, precum chestiunea dronelor la Dunăre, trebuie să fim solidari cu țările europene pe probleme pe care ele le au. În esență scrisoarea pe care am semnat-o din solidaritate și în care credem absolut spune că trebuie să alocăm resurse astfel încât să ne protejăm mai bine toate granițele'', a afirmat președintele Dan.
Potrivit agenției de presă spaniole, scrisoarea, o inițiativă a premierului danez Mette Frederiksen, a fost semnată de liderii Austriei, Belgiei, Bulgariei, Ciprului, Republicii Cehe, Estoniei, Greciei, Italiei, Lituaniei, Letoniei, Maltei, Olandei, Poloniei, României, Slovaciei, Sloveniei, Suediei și Ungariei.
'Decizia privind cine poate intra și rămâne în țările noastre trebuie să fie întotdeauna democratică. Este esențial să continuăm să contestăm statu quo-ul, în care traficanții de persoane se îmbogățesc, iar migrația este exploatată', se arată în scrisoarea adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Consiliului European, Antonio Costa.
De asemenea, semnatarii au menționat că în această lună 'au fost atinse noi etape importante odată cu acordul privind elementele finale ale legislației cheie'.
Parlamentul European a aprobat miercuri modificări ale politicii UE privind returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală în UE.
Noile norme simplifică și accelerează procedurile, prevenind abuzurile și deplasările neautorizate în interiorul UE. Astfel, o decizie de returnare a unui cetățean al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală într-un stat membru emisă de autoritățile naționale abilitate va fi însoțită de obligația de a părăsi țara UE respectivă imediat sau într-un anumit termen.
Cetățenii țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare vor trebui să coopereze cu autoritățile și pot fi plasați în detenție, pe baza unei evaluări individuale, în cazul în care nu cooperează, prezintă un risc de sustragere sau de securitate.
Autoritățile naționale pot desfășura acțiuni specifice de investigare pentru a pregăti sau a asigura o returnare eficace, precum percheziții, sub rezerva unei autorizații judiciare sau administrative, precum și confiscări ale bunurilor personale și ale dispozitivelor electronice.
Conform noilor modificări, va fi posibil transferul migranților printr-o decizie de returnare, excluzându-i pe minorii neînsoțiți, către centre de returnare de pe teritoriul unei țări care este de acord să îi accepte, pe baza unui acord încheiat de un stat membru al UE. Aceste acorduri pot fi încheiate numai cu țări terțe care respectă drepturile omului, dreptul internațional și principiul nereturnării. Autoritățile naționale vor trebui să informeze Comisia și alte state membre înainte de intrarea lor în vigoare.
Referitor la migrație, liderii statelor UE au cerut vineri ''să se continue lucrările intensificate cu privire la toate componentele, inclusiv cu privire la dimensiunea externă și la parteneriatele cuprinzătoare, în conformitate cu dreptul UE și cu dreptul internațional'', o discuție strategică pe acest subiect urmând a avea loc la reuniunea din octombrie a Consiliului European, se arată în concluziile summitului UE.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

vvvv

Veștea: Prin modificarea Statutului PNL se dorește o concentrare de putere pentru Bolojan și pentru mine o excludere

19 iun, 21:15
Citeşte mai departe
Nicusor Dan

România nu are o problemă cu migrația în acest moment, declară Nicușor Dan la Bruxelles

19 iun, 21:24
Citeşte mai departe
bolo

Bolojan anunță că își depune la Congres candidatura pentru un nou mandat de președinte al PNL, împreună cu echipa sa

19 iun, 21:22
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Incident între rapperul Cheloo şi un echipaj de Poliţie, la Spitalul Municipal Câmpina, unde artistul fusese adus de la Spitalul Voila

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan:
Bolojan: Există întârzieri de plată la proiecte PNRR; fără să ne plătim constructorii, greu să fie finalizate în august
Alexandru Rafila
Rafila susține preluarea procedurilor de achiziție de la Banca Mondială pentru proiectele mari cu fonduri UE
Demeter:
Demeter: Mi s-au atribuit afirmații pe care nu-mi amintesc să le fi făcut; mă retrag din funcție, dacă se adeveresc
Cseke Attila
Cseke Attila: Sper să reuşim să să se regăsească în proiectul de lege introducerea unor criterii de performanţă la salarizare
Gabriel Andronache
Gabriel Andronache (PNL): PSD insistă pentru a deraia Programul SAFE România, prin atacarea lui la CCR
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Robert Sighiartău, replică pentru premierul desemnat și dezertorii din PNL: Consiliul Naţional s-a desfăşurat la virgulă; Veştea nu a cerut în scris modificarea datei Congresului
h
Monica Macovei, după loviturile primite de Ciucu și Fritz: 'Nu cred că președintele Dan și aripa pesedistă din PNL sunt străini de mizeriile de ieri'
h
„O săptămână va fi suficientă” — Zelenski i-a transmis un ultimatum lui Lukașenko
economica.net
feminis.ro
h
Incident între rapperul Cheloo şi un echipaj de Poliţie, la Spitalul Municipal Câmpina, unde artistul fusese adus de la Spitalul Voila
h
Colin Farrell reia rolul unui detectiv extraterestru în al doilea sezon al serialului TV 'Sugar'
h
Anne Hathaway a anunțat că este însărcinată pentru a treia oară
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ