Homepage » Actual

Bolojan declară că reforma Romsilva creează condiții pentru o mai bună administrare a pădurilor

| 05 mar, 22:33

 

Premierul Ilie Bolojan susține că hotărârea pentru reforma Romsilva, adoptată în ședința de joi a Guvernului, creează condiții pentru a îmbunătăți activitatea regiei și administrarea pădurilor din România.

 

 

 

''Odată cu aprobarea acestui proiect, sunt convins că se creează condițiile necesare pentru îmbunătățirea activității acestei regii importante în România. (...) Creează condițiile pentru ca această regie, de care s-a discutat foarte mult în ultima perioadă, să fie reașezată pe alte baze și, prin mecanismele pe care doamna ministru le-a propus, să avem o administrare mai bună a pădurilor României, în beneficiul cetățenilor'', a precizat premierul, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.
El a menționat că Executivul a adoptat și un act normativ legat de jaloanele PNRR, pentru a închide formalități legate de cererea de plată.
''De asemenea, am adoptat un memorandum și ultimele măsuri pentru a finaliza cererea de plată de peste 2 miliarde de euro pe care o avem în analiză, în momentul de față, în așa fel încât să putem absorbi fondurile europene anul acesta și să finalizăm în bune condiții PNRR-ul până la sfârșitul lunii august'', a spus prim-ministrul.
Hotărârea privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva inițiată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost aprobată în ședința de guvern de joi, a anunțat ministerul de resort într-un comunicat.
Reorganizarea este parte a angajamentelor asumate prin PNRR, iar respectarea jaloanelor este esențială pentru evitarea riscurilor financiare. Măsurile adoptate vizează simplificarea structurii administrative, clarificarea responsabilităților, consolidarea mecanismelor de control intern și accelerarea digitalizării.
Documentul reglementează, în mod explicit, aspecte referitoare la reorganizarea teritorială prin: reducerea numărului direcțiilor silvice de la 41 la 19 structuri regionale, eliminarea suprapunerilor administrative, concentrarea competențelor la nivel regional, optimizarea procesului decizional.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie a acestui an

05 mar, 22:20
Citeşte mai departe
Pîslaru

Pîslaru: CE va analiza constructiv argumentele privind modificarea pensiilor magistraților

05 mar, 22:26
Citeşte mai departe
MAE

MAE confirmă condamnarea cetățeanului român în Rusia: Avem cazul în atenție încă din decembrie 2024

05 mar, 22:24
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Întreruperea administrării injecțiilor pentru slăbit poate duce la o 'recuperare semnificativă a greutății'

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
Radu Miruță
MApN: Radu Miruță a discutat cu ambasadorul Norvegiei în România despre oportunități de cooperare industrială și tehnologică
Robert Negoiţă
Robert Negoiţă s-a întors la Primărie: Din acest moment sunt la treabă
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
„Vulnerabilitate de imagine”. Adevărata cronologie a abuzului pe ruta București-Dubai
h
Judecătoarea Dana Gîrbovan, șefa CA Cluj, acuză: Denigrarea justiției este răspunderea guvernului și un atac la o putere din stat
h
Acuzații grave în scandalul Ponta – Oana Țoiu. Gheorghe Piperea: 'Cineva de la consulatul român din Dubai mi-a confirmat / Deci, Țoiu minte'
economica.net
feminis.ro
h
Întreruperea administrării injecțiilor pentru slăbit poate duce la o 'recuperare semnificativă a greutății'
h
Un model bazat pe AI pentru diagnosticarea rapidă a cancerului de sân, dezvoltat de cercetători ruși
h
Procesul lui Marius Borg Høiby - Noi acuzaţii împotriva fiului prinţesei Mette-Marit
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ