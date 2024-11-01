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Bolojan despre convorbirea cu Weber: Am discutat despre situația politică din România, fondurile europene și reforme

| 18 iun, 21:52

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a precizat că discuția purtată joi cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, a vizat situația politică din România, fondurile europene și reformele pe care trebuie să le facă țara noastră în continuare, subliniind că România are nevoie de continuarea reformelor, de creșterea competitivității și de modernizare.

 

'Astăzi am avut o discuție bună cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber. Am discutat despre situația politică din România, despre fondurile europene și despre reformele pe care trebuie să le facem în perioada următoare. România are nevoie de continuarea reformelor, de creșterea competitivității și de modernizare. Sunt obiective pe care ni le-am asumat și pe care le vom susține', a scris Ilie Bolojan pe Facebook.
El a menționat că i-a mulțumit liderului PPE pentru sprijinul acordat României și pentru urările transmise înaintea Congresului PNL.
Președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, a transmis că a avut joi o convorbire telefonică cu liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan.
'Mi-am început ziua cu un apel excelent cu premierul României, Ilie Bolojan. I-am mulțumit din nou pentru politicile clare pe care le implementează la Guvern și am discutat despre situația politică din România', a scris președintele PPE pe pagina sa de Facebook.
Weber a subliniat că 'România trebuie să își continue calea reformelor și modernizării'.

 

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