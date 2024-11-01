Ciucu: Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu

Replica acestuia vine după ce a fost acuzat de DNA că în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025 a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

'Cu privire la acuzația de luare de mită... Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase', a scris Ciprian Ciucu, joi, pe Facebook.

Primarul a subliniat că va ține capul sus și că nu va evita întâlnirile publice și nici contactul direct cu bucureștenii. El menționează că acuzațiile 'pică prost, într-un context prost', deoarece are 'enorm de mult' de lucru la primărie.

'Acum, cu acest dosar, voi avea de cărat după mine, probabil un an, doi sau trei, niște acuzații pe care va trebui să le demontez și un proces obositor și sâcâitor. Sper să scap cât mai repede de această tinichea. În afară de timpul pe care va trebui să îl dedic acestui proces (mai am și altele, m-au dat dezvoltatori imobiliari în judecată atunci când am protejat legitim interesul public), mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și voi munci cu toate puterile pentru orașul nostru', a precizat Ciucu.

El a adăugat că nu știe cum s-a 'căpătuit' cu acest dosar și că își va proba nevinovăția și va colabora cu toată buna-credință pe care o are cu reprezentanții sistemului de justiție.

'A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea. Uimire pentru că nu știu de unde vine și frustrare pentru că, dimpotrivă, am limitat corupția, după puterile mele, în toate pozițiile publice sau civice în care m-am aflat', se mai arată în postare.

Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.