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Nicușor Dan, după ce Ciprian Ciucu a fost pus sub control judiciar: E normal să continue la PMB

| 18 iun, 21:44

Președintele Nicușor Dan consideră că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar de DNA pentru luare de mită, ar trebui să-și continue mandatul la Primăria Generală, pentru că este acuzat de ''niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la PMB''.

 

Întrebat de presă, la Bruxelles, dacă Ciprian Ciucu ar trebui să facă un pas în spate de la PMB, șeful statului a răspuns: ''Am aflat ca și dumneavoastră informația asta. Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo''.
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este acuzat de DNA că în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025 a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.
Conform unui comunicat al DNA, Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.
'Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie - decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului Ciucu Ciprian, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București. În același context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanți și contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele și funcționarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul Ciucu Ciprian. Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul Ciucu Ciprian, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar', au precizat procurorii.

 

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