Bolojan: Guvernul va clarifica proiectele care vor fi finanțate prin PNRR

'Suntem în situația în care prin această ordonanță clarificăm în următoarele două săptămâni proiectele care vor rămâne în program și, după clarificarea tuturor aspectelor care țin de aceste proiecte, printr-o altă ordonanță care va fi publicată vom reglementa asigurarea finanțărilor și a fluxurilor financiare în așa fel încât cea mai mare parte a acestor proiecte care sunt începute, atât prin autoritățile locale, dar și prin ministere, să poată fi continuate și până în a doua jumătate a anului viitor, să închidem aceste proiecte', a afirmat Bolojan, la începutul ședinței de Guvern.