Bolojan: Informațiile eronate privind personalul din primării și consilii județene trebuie corectate până pe 4 septembrie
Primarii și președinții de consilii județene care au comunicat inițial date eronate referitoare la numărul de angajați au timp până joi, 4 septembrie, să transmită cifrele corecte, informează Guvernul.
De asemenea, premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării și consilii județene în privința personalului din aparatele proprii, astfel încât până la finalul săptămânii să existe o situație la zi.
'Pe baza acestor date se realizează analiza personalului din aparatele proprii ale primăriilor și consiliilor județene care va fundamenta reforma administrației publice locale', transmite sursa citată.
Informațiile disponibile pot fi verificate pe pagina: https://gov.ro/ro/stiri/analiza-administratia-publica.
