Bolojan: Informațiile eronate privind personalul din primării și consilii județene trebuie corectate până pe 4 septembrie

| 02 sep, 18:58

Primarii și președinții de consilii județene care au comunicat inițial date eronate referitoare la numărul de angajați au timp până joi, 4 septembrie, să transmită cifrele corecte, informează Guvernul.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării și consilii județene în privința personalului din aparatele proprii, astfel încât până la finalul săptămânii să existe o situație la zi.

'Pe baza acestor date se realizează analiza personalului din aparatele proprii ale primăriilor și consiliilor județene care va fundamenta reforma administrației publice locale', transmite sursa citată.
Informațiile disponibile pot fi verificate pe pagina: https://gov.ro/ro/stiri/analiza-administratia-publica.

 

Feminis

Cseke Attila

Cseke Attila: Am lucrat la eficientizarea structurilor autorităților locale pe baza datelor de până la începutul săptămânii

02 sep, 18:52
abrudean

Abrudean: România ar putea avea un centru de dezvoltare a sistemelor aeriene fără pilot

02 sep, 19:00
bolojan

ECONOMICA.NET

DAILYBUSINESS.RO

STIRIDESPORT.RO

ROMANIATV.NET

FEMINIS.RO
h

Nestle și-a concediat directorul general din cauza unei relații amoroase nedeclarate cu 'o subordonată directă'

Năsui
Florin Barbu
Anamaria Gavrilă
Remus Pricopie
sorin grindeanu
Citu
cfr
b365.ro
stiripesurse.ro
h
h
h
economica.net
feminis.ro
h
h
h
dailybusiness.ro
x
