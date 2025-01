E vorba de a avea un preşedinte care reprezintă cu demnitate România în Europa sau a avea un preşedinte care va genera haos, a mai spus Bolojan.

”Mâine se stabileşte calendarul electoral oficial, deci va apărea hotărârea de guvern care clarifică data alegerilor, 4 mai. Şi cred că este un lucru important, pentru că dispare chestiunea asta de interpretare, când se vor face, până când va dura provizoratul preşedintelui în funcţie, deci asta e un lucru foarte important”, a spus Ilie Bolojan la Europa FM.

El a precizat că a doua chestiune este ca partidele din coaliţie să înveţe din greşelile trecute.

”Dacă, într-o coaliţie, partidele au candidati diferiţi, e greu de presupus că dimineaţa vor lucra ca nişte fraţi, şi vor sta spate- în spate în guvern, şi vor lua nişte măsuri, uneori nepopulare, iar după amiază în campanie, se vor înjura şi a doua zi din nou se vor întâlni ca fraţii. Nu funcţionează aceste lucruri şi am văzut unde ne-au adus, având în vedere şi pulverizarea votului, pentru că electoratul este destul de împărţit, este destul de fragmentat, este destul de reticent la politică, o altă decizie corectă, pe care cred că trebuie să ne-o asumăm, este să avem un candidat comun”, a mai spus Bolojan.

El a precizat că, prin protocolul de coaliţie, a fost stabilit Crin Antonescu ca şi candidat comun.

”Discuţiile legate de faptul că ar fi sau că n-ar fi candidat eu cred că se vor rezolva la finalul săptămânii viitoare şi în zilele următoare, adică până la sfârşitul lunii ianuarie, pentru că atât PNL, cât şi PSD, cât şi UDMR, vor avea şedinţele forurilor statutare care vor certifica această candidatură”, a explicat Ilie Bolojan.

Liderul liberal a menţionat că ”aceste măsurători sociologice nu sunt legate de schimbarea candidatului”.

”Aceste măsurători se fac pentru a se vedea ce doresc oamenii, care sunt îngrijorările lor, în aşa fel încât să vii cu o proiecţie, cu o ofertă electorală cât mai adaptată la problemele lor, pe bună dreptate, în afară de valorile pe care le promovezi, şi sigur, pentru a pregăti această campanie”, a mai arătat Bolojan.

Preşedintele PNL a mai declarat despre Crin Antonescu că ”e un om cu o experienţă mare politică, care vine după mulţi ani, în politica activă”.

”A fost susţinut de toate partidele şi este un om care acoperă, cel puţin parţial, electoratele acestor partide. E foarte greu, într-un climat tensionat, să ai, de exemplu, un candidat care acopere şi electoratul USR, şi al PSD, şi al PNL, şi la UDMR, şi aceasta a fost decizia”, a mai spus Bolojan.

Întrebat de ce nu candidează el, Bolojan a precizat că ”nu e vorba de dorinţele unuia sau altuia de a candida”.

”Aici, pur şi simplu, este o chestiune de responsabilitate de a lua nişte decizii. Imediat, după turul întâi al prezidenţialor din toamnă, eu am fost numit imediat preşedinte, şi prima decizie pe care am luat-o la şedinţa în care am condus pentru prima dată partidul, a fost să o susţinem pe doamna Lasconi. Credeţi că am anunţat numai dintr-un mare entuziasm pentru un candidat? Am luat o decizie pentru ţara noastră. Pentru că aveam de ales între un candidat predictibil şi un candidat care e impredictibil. (..) Aceste alegeri nu vor fi despre un candidat sau altul. Eu personal am încredere în Crin Antonescu, îl ştiu de mulţi ani de zile şi sunt convins că este un preşedinte predictibil pentru ţara noastră, un preşedinte care ţine România pe o direcţie bună. E vorba de a avea un preşedinte care reprezintă cu demnitate România în Europa sau a avea un preşedinte care va genera haos”, a completat el.