Bolojan: Ne-a împachetat realitatea; nu s-a inventat să corectezi asemenea deficite și toată lumea să fie fericită

Precizările au venit după ce președintele Asociației Comunelor din România (ACoR), Emil Drăghici, a afirmat că măsurile adoptate de Guvern duc 'din nou la izgonirea tinerilor' din România și că deciziile referitoare la taxe și impozite au fost luate pe repede înainte.

'Bănuiesc că l-ați numit pachet pentru că n-ați făcut nimic altceva decât să ne împachetați rând pe rând cu fiecare dintre acestea (proiecte, n.r.)', a spus Drăghici, în debutul Adunării Generale a Asociației Comunelor din România.

'Apropo de împachetare, să știți că ne-a împachetat realitatea și cetățenii. Realitatea este că avem niște cifre bugetare care nu ne mai permit alte lucruri și, dacă nu recunoaștem acest lucru, credeți-mă că, eu înțeleg - trebuie făcut asta, trebuie făcut asta - dar trebuie văzut din ce bani facem aceste lucruri, pentru că acești bani țara noastră nu-i mai are, trebuie să înțelegeți că îi împrumutăm. Și atunci când facem orice lucru, trebuie să vedem cât ne costă împrumutul pe care îl facem', a replicat Bolojan.

El a menționat că măsurile de ajustare bugetară nu sunt populare și au un efect de contracție economică, efect care nu poate fi evitat nici în alte țări.

'Gândiți-vă și la o familie: la un moment dat, când cheltuie mult mai mult decât își poate permite, ca să-și poată rambursa după aceea datoriile - pentru că nimeni nu-i acordă împrumuturi - n-are ce să facă decât să strângă șurubul. Asta este adevărul, nu putem fugi de acest lucru, încă nu s-a inventat nicăieri să corectezi asemenea deficite în care toată lumea să fie fericită', a spus prim-ministrul.

Bolojan a mai declarat că era bine ca măsurile de ajustare să fi fost adoptate mai din timp, în baza unor simulări, care să permită și corectările necesare.

'Atunci când vii și iei niște măsuri care sună bine, le adopți de pe o zi pe alta. Când trebuie să iei niște măsuri în care cineva trebuie să corecteze ceva, știți cu ce eforturi se trec aceste măsuri, pentru că totdeauna, pe bună dreptate, fiecare va explica că e o excepție, că are o problemă deosebită și da, aveți dreptate, dacă le-am fi adoptat cu o lună, două, trei mai repede, am fi avut timpul să vedem, să rafinăm lucrurile. Pentru că orice decizie ai la nivel central, e foarte greu ca ea să răspundă la toate situațiile specifice din cele 3.300 de unități administrative pe care le avem, pentru că situația e foarte diferită', a precizat Bolojan.