Marian Neacșu, despre măsurile privind administrația: Cred că încă nu ne aflăm în fața formei finale

'Este în dezbatere această, haideți să-i spunem, reformă administrativă, deși, așa cum spunea și domnul Grindeanu, e vorba mai degrabă de niște măsuri de eficientizare, spunem noi, a actului de guvernare local și central. Din august este în discuție și cred că încă nu ne aflăm în fața formei finale, chiar dacă într-o primă fază ea a intrat în circuitul de avizare. Urmează să avem și astăzi discuții, și mâine discuții și probabil că va fi adoptată săptămâna viitoare și eu îmi exprim încrederea că ceea ce dumneavoastră ați prezentat astăzi prim-ministrului, într-o măsură destul de importantă, se va regăsi în textul final', a spus Neacșu la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România.

În opinia sa, ceea ce îi cer primarii de comune premierului sunt lucruri corecte, concrete, pe care aceștia le simt 'de la firul ierbii'.

La aceeași reuniune, premierul Ilie Bolojan a declarat că pachetul de măsuri privind reforma administrației ar trebui adoptat cel mai târziu săptămâna viitoare.

'Acest pachet pentru administrație, pe care ar trebui ca, cel mai târziu săptămâna viitoare, să îl adoptăm, aduce niște lucruri foarte importante. În primul rând, vă întărește foarte mult capacitatea de a vă exercita mandatul pe care vi l-au încredințat cetățenii în fiecare localitate. Sunt foarte multe măsuri bune care vă întăresc capacitatea de a planifica, de a face disciplină în construcții, de a încasa impozite și taxe, de a genera politici publice, pentru că de această capacitate va depinde schimbarea României', le-a transmis Bolojan primarilor de comune.