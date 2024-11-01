Homepage » Actual

Dominic Fritz anunță că va contesta la ÎCCJ decizia privind raportul ANI: Nu am nimic să-mi reproșez

| 10 feb, 19:35

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, liderul USR, anunță că va contesta la Înalta Curte de Casație și Justiție decizia Curții de Apel Timișoara privind raportul Agenției Naționale de Integritate, care a constatat că s-ar fi aflat într-un conflict de interese în 2020.

 

Președintele USR consideră că interpretarea Agenției Naționale de Integritate este 'abuzivă și a fost folosită ca o armă' politică.
'Curtea de Apel Timișoara a respins cererea mea de anulare a raportului Agenției Naționale de Integritate care a constatat că m-aș fi aflat într-un conflict de interese în 2020. Decizia nu este definitivă și o voi contesta la Înalta Curte de Casație și Justiție. Sunt cu capul sus. Nu am nimic ce să-mi reproșez', scrie Dominic Fritz, marți, pe Facebook.
El menționează că i se impută o hotărâre de Consiliu Local a cărei elaborare 'a fost încheiată în întregime' cu două săptămâni înainte să devină primar.
'O modificare de PUZ la care a lucrat, ca prestator de servicii, o firmă de proiectare la care este asociat un arhitect care a împrumutat campania mea de primar cu 25.000 de lei. Perfect legal, transparent și fără legătură cu beneficiarul PUZ-ului, cum a pretins ANI. Consider că interpretarea ANI este abuzivă și a fost folosită ca o armă politică, luând în considerare că au lăsat raportul la sertar aproape 3 ani și l-au scos cu câteva săptămâni înainte să fiu ales pentru al doilea mandat', precizează liderul USR.
În cazul în care va pierde în a doua instanță, indemnizația sa ar urma să fie diminuată cu 10% pe o perioadă de maximum șase luni.
'Aștept acum să văd de ce prima instanța nu a luat în calcul argumentele mele legale și irefutabile, apoi voi depune recurs. Posibila sancțiune, dacă aș pierde în a doua instanță, este definită în Codul administrativ ca abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. Spun asta ca să nu-și facă false speranțe unii - nu plec niciunde! Vă mulțumesc pentru susținere și vă asigur că rămân ferm focusat pe a livra rezultate pentru timișoreni', mai scrie Dominic Fritz.

 

