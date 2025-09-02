Bolojan: Proiectele spitalelor ce nu mai pot fi finanțate prin PNRR, mutate pe fonduri din Programul Sănătate





Astfel, opt proiecte care au fost inițial incluse în Programul Național de Redresare și Reziliență și care nu mai pot fi menținute vor fi finanțate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021-2027, a precizat premierul.



'Astăzi, am avut o întâlnire la Palatul Victoria, alături de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, cu reprezentanții unităților sanitare și ai constructorilor. Scopul întâlnirii a fost să îi informăm pe toți cei implicați despre pașii care trebuie parcurși în perioada următoare. Am convenit ca proiectele care vizează construirea, modernizarea și dotarea unor spitale și care au în prezent un stadiu de raportare mai mic de 36% să fie transferate pe lista proiectelor finanțabile din fonduri nerambursabile europene, prin Programul Sănătate', a afirmat Ilie Bolojan într-o postare pe pagina de Facebook a Guvernului.



Premierul a menționat proiectele vizate: sediul nou al Spitalului de Urgență al MAI 'Prof. Dr. Dimitrie Gerota'; laborator de radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Pitești; relocarea și modernizarea secției de oncologie și înființarea unui compartiment de cardiologie intervențională la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia; construirea unor secții noi la Spitalul nr. 2 Vaslui; Institutul Regional de Oncologie Timișoara; spital nou cu secții de oncologie și neurologie la Spitalul de Urgență Giurgiu; construire și dotare clădire destinată secțiilor de boli infecțioase și pneumologie în Oradea; investiții în Cazarma 705 Pitești la Spitalul Militar de Urgență 'Dr. Ion Jianu'.



'Este o perioadă cu presiune bugetară mare, pentru că trebuie să finalizăm proiectele din PNRR până anul viitor, altfel riscăm să pierdem banii alocați. În același timp, trebuie să găsim soluții de transfer sau de eșalonare pentru proiectele începute, aflate în diferite stadii, astfel încât lucrările să poată continua. Identificarea altor surse de finanțare este singura soluție pentru a menține lucrările, având în vedere că sumele alocate României prin PNRR au fost reduse semnificativ pe componenta de împrumut, iar în același timp există supracontractare și întârzieri în derularea unor proiecte. Investițiile în sănătate trebuie să continue pentru a asigura siguranța pacienților, modernizarea infrastructurii medicale și accesul tuturor românilor la servicii medicale de calitate ', a explicat Bolojan.

