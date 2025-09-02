Homepage » Actual

Bolojan spune că prezența lui Năstase și Dăncilă într-o fotografie alături de Putin nu angajează România

| 03 sep, 17:48


Premierul Ilie Bolojan declară că prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă într-o fotografie alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu angajează România, deoarece persoanele respective nu dețin funcții publice.

 

'Eu cred că două persoane fizice, chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să facă ceea ce consideră de cuviință, să se ducă la evenimentele pe care le consideră frecventabile sau la care doresc. Această imagine nu angajează sub nicio formă Româna, pentru că nu au o reprezentare instituțională, într-o funcție publică', a spus Bolojan, pentru Europa FM.
Președintele Nicușor Dan a transmis la rândul său că foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă nu au acționat în numele statului român prin prezența lor în China, alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin.
'Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acționat în numele statului român', a comentat șeful statului.
România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi, a transmis, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
'Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră, pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat și comunități în Ucraina unde se vorbește limba română', a spus Oana Țoiu.
Fostul premier Adrian Năstase a declarat că a fost prezent la parada militară de la Beijing ca persoană particulară și nu a reprezentat conducerea politică actuală, apreciind totodată că Ministerul Afacerilor Externe 'nu a înțeles că evenimentul nu a avut loc la Moscova'.
'La evenimentul de astăzi am participat în calitate de fost demnitar și, deci, de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înțeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova. Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Așa cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska. Cândva va trebui să explic, mai pe larg, despre importanța memoriei în politica externă', a scris Năstase pe blog.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Kaja Kallas

Reuniunea Xi-Putin-Kim de la Beijing este o ''sfidare directă'' pentru ordinea internațională, afirmă șefa diplomației UE

03 sep, 17:36
Citeşte mai departe
Rogobete

Rogobete: Am extins rețeaua de spitale care pot trata pacienții cu AVC

03 sep, 17:42
Citeşte mai departe
Bolojan

Bolojan: PNL va susține integrarea observațiilor președintelui în legea pentru combaterea antisemitismului, dacă sunt fezabil

03 sep, 17:40
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Chloe Malle o înlocuiește pe Anna Wintour la conducerea revistei Vogue SUA

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
Năsui
Năsui, despre plata eșalonată a pensiei private: Lobby-ul a câștigat din nou; românii pierd
Florin Barbu
Florin Barbu: Brăila a beneficiat de o alocare de 1,1 miliarde de euro pentru dezvoltarea sistemului de irigații
Anamaria Gavrilă
Anamaria Gavrilă (POT): Solicităm referendum; românii să fie întrebați legat de sprijinul acordat Ucrainei
Remus Pricopie
Rectorul SNSPA sesizează Parchetul în legătură cu 'presupusele fapte penale' în cazul sociologului Marius Pieleanu
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
‘Reformă cu toporul’ vs. reducerea cheltuielilor cu cap: Continuă dezbaterile pe Pachetul 2 de austeritate. Daniel Zamfir: A transforma totul într-o concediere e absolut aberant
h
Comisia Europeană a stabilit următorul buget al UE: Cine pierde și cine câștigă la noul exercițiu bugetar
h
Decizii ciudate în Parlament: Moțiunile de cenzură împotriva Guvernului Bolojan se depun noaptea și se votează duminică
economica.net
feminis.ro
h
Chloe Malle o înlocuiește pe Anna Wintour la conducerea revistei Vogue SUA
h
Cântăreața rap Cardi B, achitată în procesul în care era judecată pentru agresiune
h
Regina Camilla a avut prima sa apariție publică după ce a dezvăluit că a fost agresată sexual în adolescență
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ