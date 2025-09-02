Bolojan spune că prezența lui Năstase și Dăncilă într-o fotografie alături de Putin nu angajează România

'Eu cred că două persoane fizice, chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să facă ceea ce consideră de cuviință, să se ducă la evenimentele pe care le consideră frecventabile sau la care doresc. Această imagine nu angajează sub nicio formă Româna, pentru că nu au o reprezentare instituțională, într-o funcție publică', a spus Bolojan, pentru Europa FM.

Președintele Nicușor Dan a transmis la rândul său că foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă nu au acționat în numele statului român prin prezența lor în China, alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin.

'Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acționat în numele statului român', a comentat șeful statului.

România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi, a transmis, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

'Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră, pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat și comunități în Ucraina unde se vorbește limba română', a spus Oana Țoiu.

Fostul premier Adrian Năstase a declarat că a fost prezent la parada militară de la Beijing ca persoană particulară și nu a reprezentat conducerea politică actuală, apreciind totodată că Ministerul Afacerilor Externe 'nu a înțeles că evenimentul nu a avut loc la Moscova'.

'La evenimentul de astăzi am participat în calitate de fost demnitar și, deci, de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înțeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova. Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Așa cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska. Cândva va trebui să explic, mai pe larg, despre importanța memoriei în politica externă', a scris Năstase pe blog.