Bugetul Capitalei a fost adoptat, cu un amendament propus de primarul general. Ce spune Nicușor Dan

"Bucureştiul are buget. Le mulţumesc celor 34 de consilieri generali de la PNL, USR PLUS şi PMP, care au votat în această seară pentru a aproba bugetul Capitalei pe 2021. Deblocăm investiţiile, plătim datoriile, muncim împreună pentru Bucureşti", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Potrivit reprezentanţilor PLUS Bucureşti, consilierii USR PLUS din Consiliul General al Municipiului București (CGMB) au votat noul buget al Capitalei, rezultatul analizelor și discuțiilor din ultimele zile dintre reprezentanții USR PLUS, primarul general, reprezentanții PNL și cei ai PMP.

"Bugetul Capitalei, votat astăzi în şedinţa CGMB, este pentru prima dată, după mulţi ani, unul mai aproape de realitate. Mai exact, este cu un miliard mai aproape de realitate. USR PLUS a dat dovadă de responsabilitate şi a votat această variantă de buget care nu este încă unul atât de realist pe cât ne-am dori, dar este necesar a fi adoptat pentru ca municipiul Bucureşti să poată funcţiona şi să evite blocajul financiar“, a declarat viceprimarul Capitalei Horia Tomescu.

Conform sursei citate, USR PLUS subliniază că adoptarea bugetului Capitalei reprezintă "doar depăşirea unui punct mort", iar acum este timpul să înceapă reformele.

"Eliminarea risipei şi desfiinţarea companiilor municipale sunt soluţii ce pot ajuta la un echilibru al veniturilor şi cheltuielilor din bugetul Capitalei, alături de limitarea cheltuielilor de funcţionare a PMB şi de o eficientizare a subordonatelor", arată PLUS Bucureşti.

Potrivit aceleiaşi surse, în viitor, consilierii USR PLUS vor vota doar rectificări care fac bugetul Capitalei mai realist şi care respectă promisiunile politice din campanie.

"Ne dorim ca aceste rectificări să fie făcute în urma unui dialog şi a unor consultări transparente între Nicuşor Dan şi partenerii politici care i-au oferit sprijinul deplin pentru a deveni primarul Bucureştiului. Votarea acestui buget al Capitalei este un pas înainte, pentru ca angajamentele luate înainte de alegeri să fie respectate. Avem datoria faţă de bucureşteni să începem cât mai repede reformele de care oraşul are atât de mare nevoie şi USR PLUS va încerca să împingă lucrurile în această direcţie. Suntem aici pentru a pune umărul, construind pe adevăr, nu pe iluzie, cu responsabilitate, pentru oameni", adaugă PLUS.