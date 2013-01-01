Homepage » Actual

Burduja: Supun dezbaterii propunerea de a organiza alegeri primare deschise pentru Primăria Generală

| 12 aug, 17:28

Cel mai bun scenariu la alegerile pentru București este selectarea unui candidat unic din partea coaliției de guvernare, desemnat în baza unor alegeri primare deschise organizate la nivelul Capitalei, susține deputatul PNL Sebastian Burduja.

 

'Am lansat zilele trecute un apel la unitate între toate partidele pro-europene din București. Este evident că, în absența unei candidaturi comune, cu o bază politică de susținere de 25-35%, blocul izolaționist pleacă cu prima șansă. Din păcate, aproape în fiecare zi se mai anunță un nou pretendent la Primăria Generală. Din păcate, fragmentarea masivă apare pe zona proeuropeană. Putem fi cu toții de acord că cel mai bun scenariu este selectarea unui candidat unic din partea coaliției de guvernare. Este varianta responsabilă și corectă pentru alegeri într-un singur tur (legislația nu se mai poate schimba acum). Este varianta așteptată de bucureștenii care își doresc o Capitală occidentală, într-o Românie democratică, dezvoltată și demnă', a afirmat Burduja, marți, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
El susține organizarea unor alegeri primare în vederea desemnării candidatului unic.
'O variantă este derularea unor sondaje de opinie clare. Totuși, puține mai au credibilitate. Dar un instrument care funcționează în democrațiile avansate, mai ales în SUA, sunt alegerile primare. Ele permit selectarea celui mai bun candidat al unui partid sau al unei alianțe, prin votul cetățenilor, înainte de alegerile propriu-zise. Supun dezbaterii propunerea de a organiza alegeri primare deschise pentru Primăria Generală. Bucureștiul ar deveni primul oraș din România, din câte cunosc, care utilizează acest instrument. Candidați din toate partidele pro-europene se înscriu în competiție și încep dezbateri, discuții cu cetățenii, prezentări, interviuri - campania pentru alegerile primare. Totul bazat pe un calendar și un regulament clare', a explicat Burduja.
Potrivit acestuia, alegerile primare deschise ar avea loc cu 45 de zile înainte de alegerile locale.
'Alegătorii care participă la alegerile primare se înregistrează online sau la puncte fixe înainte, pentru a preveni votul multiplu. Se poate vota fizic sau, ideal și tot în premieră, online, printr-un sistem securizat agreat de toate partidele, cu observatori și tot tacâmul. Transparență totală, legitimitate deplină și încrederea cetățenilor recâștigată', subliniază Burduja.
Acesta evidențiază și avantajele alegerilor primare pentru București: unifică votul alianței civico-politice pro-europene; crește implicarea cetățenilor în procesul democratic; obligă candidații să concureze pe idei și programe, nu doar pe notorietate.
'Nu fac această propunere pentru mine. Sunt destui - și deja prea mulți - pretendenți pentru fotoliul de primar general. Fac această propunere pentru binele orașului nostru și pentru democrația noastră. Aștept păreri constructive din partea bucureștenilor (și nu numai), iar din partea forțelor politice pro-europene din București îmi doresc responsabilitate și unitate. Sunt lucrurile de bază pe care ni le cer românii. Nu e loc și nici timp de orgolii inutile', mai afirmă Burduja.

 

