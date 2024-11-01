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Buzoianu: Am ajuns în punctul în care pare că e nevoie de mai mult timp pentru a se consolida o majoritate

| 03 iun, 20:25

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri că, în acest moment, pare că e nevoie de mai mult timp pentru a se găsi un scenariu care să consolideze o majoritate în Parlament, care să poată să dea un nou Guvern stabil.

 

'Eu cred că interimatul este o formulă care nu asigură toate instrumentele Guvernului să ia toate măsurile necesare, drept urmare nu știu dacă este o versiune bună pe termen lung. E adevărat însă că, în acest moment, nu există de niciun partid cunoscut un scenariu care să fie și plauzibil și corect și favorabil pentru români. Deci, realitatea este că am ajuns în acest punct în care pare factual că e nevoie de mult mai mult timp pentru a găsi un scenariu care să fie agreat și să se consolideze o majoritate în Parlament care să poată să dea un Guvern stabil', a explicat Buzoianu, la Palatul Parlamentului.
Ea a adăugat că situația actuală ar putea fi deblocată 'cu responsabilitate din partea celor care au decis că trebuie să dea foc la țară'.
În privința unei eventuale susțineri a unui Guvern tehnocrat, Diana Buzoianu a menționat că USR va face o analiză în momentul în care se va face o propunere concretă.
'Guvernul tehnocrat e un Guvern care poate să arate în o mie de feluri. Ce am spus noi este că un Guvern tehnocrat care, de exemplu, ar fi paravan pentru PSD nu ajută românii și un Guvern tehnocrat care să aibă după aceea numiri în subordine tot de la PSD, de la secretari de stat până la toate autoritățile din subordine, la fel nu reprezintă cu adevărat principiul de tehnocrație. Dar, va trebui să analizăm, evident, ne vom uita la un caz punctual', a susținut ministrul interimar al Mediului.

 

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