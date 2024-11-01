Tomac: Când am obținut cetățenia română, am încetat orice raport cu Ucraina; am renunțat la cetățenia ucraineană de bunăvoie

'Pentru a elimina acest subiect: eu sunt român născut în sudul Basarabiei, la doar câțiva km de frontiera româno-ucraineană. În momentul de față, lucrurile sunt cât se poate de simple: m-am stabilit la București în 1998. Așa cum am spus în repetate rânduri: viața mea este toată legată de activitatea mea publică și nu numai, de tot ceea ce reprezintă România. Când un elev se stabilește în propria lui țară la 17 ani, în condițiile în care în Ucraina am locuit practic doar șase ani, nu văd care este rostul unei asemenea dezbateri, pe de o parte. Pe de altă parte, în momentul în care mi-am obținut cetățenia română, am încetat orice raport în relația cu orice autoritate din Ucraina, pentru că identitatea cu care mă identific eu este cea de cetățean român', a explicat Tomac, după o nouă întâlnire cu deputații minorităților naționale, întrebat despre contextul renunțării la cetățenia ucraineană.

El a precizat că a decis de bunăvoie să renunțe la cetățenia ucraineană.

'Am decis de bunăvoie, la momentul la care am considerat oportun, că nu am nevoie de o cetățenie în plus, am făcut acest demers în urmă cu mai mulți ani de zile la Ambasada Ucrainei, prin care de bunăvoie am renunțat la cetățenia ucraineană. Nu pentru că m-a obligat cineva', a adăugat premierul desemnat.