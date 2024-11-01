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AUR demarează procesul de suspendare a lui Nicușor Dan și procedurile pentru organizarea alegerilor anticipate

| 01 iul, 21:56

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a decis, miercuri, demararea procesului de suspendare a lui Nicușor Dan și începerea procedurilor pentru organizarea alegerilor anticipate, informează un comunicat al formațiunii politice.

 

Decizia a fost luată de Consiliul Național de Conducere (CNC) al AUR în cadrul ședinței extraordinare organizate la Alexandria, Teleorman.
Cei 135 de membri ai CNC AUR prezenți la ședință au votat, în unanimitate, demararea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan și începerea dialogului cu celelalte forțe politice în acest sens.
Printre motivele care stau la baza acestui demers, precizează AUR, se numără 'excluderea unei părți importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României, dar și refuzul privind nominalizarea celei de-a doua propuneri de prim-ministru, așa cum este constituțional'.
Totodată, membrii CNC AUR au votat, în unanimitate, pentru 'reîntoarcerea la popor prin începerea procedurilor în privința alegerilor anticipate'.
În cadrul ședinței CNC AUR s-a mai decis că parlamentarii formațiunii nu vor fi prezenți și nu vor vota niciun Guvern al coaliției propuse de Nicușor Dan.

 

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