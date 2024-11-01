Abrudean: Nu poți vota un Guvern format pe încălcări ale deciziilor propriului partid

'Partidul Național Liberal a decis în această seară, pentru a patra oară, că nu vom fi parte a unui Guvern din care să facă parte PSD. De asemenea, forul de conducere al partidului a stabilit, cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri, că PNL nu va susține Cabinetul pe care Adrian Veștea încearcă să îl formeze', a scris Abrudean pe Facebook.

Mircea Abrudean a menționat că PNL nu poate vota un Guvern format pe 'încălcări ale deciziilor propriului partid'.

'Neîncrederea este una dintre cele mai periculoase lucruri în actualul context și cred că avem obligația să nu girăm formarea unui Guvern care se va afla sub semnul lipsei de legitimitate și al încălcării principiilor democratice. În consecință, PNL îi solicită premierului desemnat să își depună mandatul', a mai arătat președintele Senatului.