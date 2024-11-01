Abrudean: Nu poți vota un Guvern format pe încălcări ale deciziilor propriului partid
PNL are obligația să nu gireze formarea unui Guvern care se va afla sub semnul lipsei de legitimitate și al încălcării principiilor democratice, a declarat, luni, președintele Senatului, Mircea Abrudean, după decizia Biroului Politic Național al partidului de a nu susține Guvernul Adrian Veștea.
'Partidul Național Liberal a decis în această seară, pentru a patra oară, că nu vom fi parte a unui Guvern din care să facă parte PSD. De asemenea, forul de conducere al partidului a stabilit, cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri, că PNL nu va susține Cabinetul pe care Adrian Veștea încearcă să îl formeze', a scris Abrudean pe Facebook.
Mircea Abrudean a menționat că PNL nu poate vota un Guvern format pe 'încălcări ale deciziilor propriului partid'.
'Neîncrederea este una dintre cele mai periculoase lucruri în actualul context și cred că avem obligația să nu girăm formarea unui Guvern care se va afla sub semnul lipsei de legitimitate și al încălcării principiilor democratice. În consecință, PNL îi solicită premierului desemnat să își depună mandatul', a mai arătat președintele Senatului.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
16 iun, 20:12
Motreanu reiterează decizia PNL de a nu vota Guvernul Veștea și solicitarea de a-i cere să-și depună mandatul
16 iun, 20:03
PNL: Adrian Veștea se situează în afara partidului prin continuarea demersului împotriva hotărârilor adoptate de conducere
16 iun, 20:00
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Un medicament pe bază de cupru reface memoria și reduce proteinele toxice asociate cu boala Alzheimer
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57