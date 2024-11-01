Grindeanu consideră că președintele n-a încălcat Constituția când l-a desemnat premier pe Adrian Veștea

Întrebat la Parlament dacă ar fi bun Adrian Veștea pentru funcția de premier, Grindeanu a răspuns: 'Să vedem, urmare a discuțiilor'.

El a adăugat că PSD nu a luat nicio decizie privind participarea la viitoarea guvernare: 'N-am luat decizia încă, așa cum știți'.

Întrebat în continuare dacă președintele trebuia să convoace alte consultări, președintele PSD a spus că nu: 'Îmi aduc aminte - după alegerile din 2008, s-a făcut un Guvern PSD-PDL și desemnat prim-ministru în primă instanță a fost Teodor Stolojan, care, după câteva zile, a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional. Întrebați-l pe Băsescu!'.

Grindeanu a menționat că nu a știut despre o nouă nominalizare a președintelui.

Liderul PSD a anunțat că zilele următoare va discuta cu Adrian Veștea.

'Mâine sau poimâine, când ne va contacta domnul Veștea, o să avem o întâlnire, o să discutăm despre program, despre echipă, după care o să vin în fața partidului', a precizat el.