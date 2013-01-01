Călin Georgescu rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile

În arest preventiv rămâne și complicele lui Georgescu, Ionel Rusen.

'Respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul inculpat împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București - Secția Penală. Admite contestația formulată de PICCJ - DIICOT împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București - Secția Penală, pe care o desființează și rejudecând: Dispune prelungirea măsurii arestării preventive cu privire la inculpați, pe o perioadă de 30 de zile, de la 29.10.2026 pană la 27.11.2026, inclusiv', este soluția pe scurt a instanței.

Decizia este definitivă.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost adus la instanță în jurul orei 17:00, în timp ce câteva sute de susținători de-ai săi au ocupat treptele din exteriorul instanței, iar o parte au pătruns și în interior, scandând lozinci în fața sălii de judecată, în condițiile în care ședința nu a fost publică.

Procesul a durat aproximativ o oră și jumătate, după care Georgescu fost dus înapoi la Arestul Central, unde a așteptat verdictul judecătorilor.

Completul de judecată a fost format din magistrații Andrei Buliga și Dragoș Mirea. Ultimul a făcut parte și din completul de divergență care a emis, pe 29 septembrie, mandatul de arestare pe numele lui Călin Georgescu.

Decizia trebuia dată în cursul acestei zile, în condițiile în care mandatul de arestare expira miercuri, la miezul nopții.

În urmă cu două zile, judecătorul Eduard Claudiu Corobană de la Tribunalul București a respins, ca neîntemeiată, cererea DIICOT de prelungire cu 30 de zile a măsurii arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Judecătorul a mai hotărât atunci înlocuirea arestului preventiv cu control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Aceeași decizie a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen.

În esență, magistratul a considerat că procurorii nu ar fi adus probe noi care să justifice menținerea lui Georgescu în arest.

DIICOT a atacat decizia la Curtea de Apel București, instanță care a dispus prelungirea mandatului de arestare cu 30 de zile.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.

Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

După ce a fost arestat, Călin Georgescu s-a ales cu încă două dosare penale.

Astfel, pe 21 octombrie, el a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru că i-ar fi cerut unui bărbat să-i scaneze vila din Mogoșoaia, pentru a descoperi dacă are în casă dispozitive de înregistrare puse de anchetatori.

A doua zi, pe 22 octombrie, Călin Georgescu a fost audiat în Arestul Central, într-un alt dosar deschis de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, în care este acuzat că, pe vremea când se afla sub control judiciar, ar fi făcut salutul legionar la ieșirea dintr-o biserică din Buftea.