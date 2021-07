Carmen Dan, despre eliberarea lui Liviu Dragnea: E un om puternic. Sunt convinsă că îşi doreşte linişte în această perioadă

Întrebată dacă Marcel Ciolacu şi Vasile Dîncu ar trebui să se simtă ameninţaţi, în contextul eliberării din închisoare a lui Liviu Dragnea, Dan a răspuns: „Nu cred că la nivelul acela se vor simţi ameninţaţi şi Liviu Dragnea nu e genul care să transmită ameninţări”.

„Cu multă bucurie, evident. Pentru că îl cunosc pe Liviu Dragnea de mai bine de 20 de ani în primul rând, pentru că am lucrat cu Liviu Dragnea şi îl cunosc. Ştiu că a fost o perioadă grea pentru el. Mă bucur că a avut puterea să o traverseze. Am certitudinea că sunt mulţi din membri de partid care se bucură şi care l-au susţinut de-a lungul timpului”, a afirmat Carmen Dan, întrebată joi la Digi 24 cum a primit vestea eliberării lui Liviu Dragnea din închisoare.

Chestionată de ce consideră că sunt mai mulţi social-democraţi prezenţi la penitenciar pentru momentul eliberării lui Dragnea, Carmen Dan a răspuns: „Probabil de frică. Nu ştiu probabil astăzi este acest moment important”.

„Eu îmi doresc ca el să îl trăiască cu intensitatea cuvenită, alături de cei dragi de cei apropiaţi. Sunt sigur că asta îşi doreşte în perioada următoare şi, evident, să se îngrijească de starea lui de sănătate. Am fost de câteva ori la penitenciar şi l-am văzut. Am comunicat constant. E un om puternic şi orice problemă ar avea are un fel de a comunica astfel încât să nu provoace îngrijorare. Sigur că ne vom vedea în perioada următoare”, a mai spus Dan.

Întrebată dacă îl consideră nevinovat pe Liviu Dragnea, fostul ministru de Interne a replicat: „Îmi cereţi să comentez o decizie a instanţei şi eu lucrul acesta nu o să îl fac”.

Referitor la faptul dacă este aşteptat în interiorul PSD, în condiţiile în care acesta are nişte interdicţii de a ocupa funcţii publice, Carmen Dan a precizat că acest lucru ţine de ce va fi transmis de PSD în perioada următoare.

„Nu ştiu lucrul acesta. Presupun că ţine foarte mult şi de ce îi va fi transmis de PSD în perioada următoare. Sunt convinsă că sunt oameni buni în PSD care cred în valorile politice ale acestui partid şi care îi vor transmite mesaje. Sunt convinsă că îşi doreşte linişte Liviu Dragnea în această perioadă şi timp alături de familie. Ştiu sigur că va ţine cont de toate cerinţele transmise în sentinţă. (...) Pe mine m-a interesat ca el psihic să poată să treacă această perioadă. A şi făcut-o. Cei care îl cunosc şi în primul rând familia trebuie să se bucure şi să îi fie aproape, pentru că sunt sigură că e lucrul după care a tânjit cel mai mult.

