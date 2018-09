Carmen Dan: Iohannis s-a antepronunţat în sensul constatării publice că Jandarmeria a acţionat violent

UPDATE Senator PSD: Procurorii spun că aţi secretizat documentele Jandarmeriei?



Carmen Dan: Eu nu am secretizat absolut niciun document. E o realitate care derivă din actele normative care reglemntează domeniul. Documentele de organizare şi planificare ale unor structuri militare au un caracter secret. Tot legea spune că dacă într-un înscris se face referire la documenter clasificate, documentul e clasificat. Eu, ca ministru, nu am dispus clasificarea absolut a niciunui document cerut de Parchet.



Senator PSD: Cine a planificat misiunea în condiţiile în care dvs eraţi în concediu?



Carmen Dan: Până în data de 10 când eu am revenit la minister, la comanda de Ministerului a fost dl Nucu Marin.



„Eu am rămas consternat în seara zilei respective când au fost făcute foarte multe apeluri ale forţelor de ordine pentru calm. Preşedintele României trebuia să fie al tuturor, să îndemne la calm. Forţele de ordine sigur deţineau date“, a declarat senatorul PSD, Viorel Salan, la începutul audierii lui Carmen Dan „Prin ceea ce a făcut Carmen Dan a dus la situaţii care să nu escaladeze prin violenţă“ a continuat Salan, luându-i apărarea. Apoi, Carmen Dan a luat cuvântul şi a lansat un atac la adresa lui Klaus Iohannis şi Parchetului General: „Preşedintele s-a antepronunţat în sensul constatării publice că Jandarmeria a acţionat violent. Ulterior, i-a cerut procurorului general să se sesizeze. Parchetul General nu este în subordinea Administraţiei Prezidenţiale. Până la urmă, adevărul va ieşi la lumină, instanţa de judecată va face dreptate“, a afirmat ministrul de Interne.



