Cătălin Drulă: Iohannis calcă în picioare Justiţia din România

„Iohannis calcă în picioare Justiţia din România. Nu are pic de respect pentru cetăţeni, pentru statul de drept, pentru parteneriatele noastre internaţionale. Comisarul european pentru Justiţie i-a cerut să aştepte avizul Comisiei de la Veneţia înainte de a promulga (sau nu) Legile Justiţiei. Dar pentru Soluţia Iohannis de la Grivco nimic nu contează. Planul de punere sub control a Justiţiei trebuie definitivat. Dacă pe drum România pierde respectul partenerilor europeni e prea puţin important. Mafia are nevoie de linişte”, a scris Cătălin Drulă, marţi pe Facebook.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, marţi, pachetul legilor justiţiei şi anume legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor, legii privind organizarea judiciară şi legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, informează Administraţia Prezidenţială.