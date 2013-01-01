Cătălin Drulă: Nu PSD decide dacă avem alegeri la București; avem o lege pentru asta

'Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul. Sorin Grindeanu a spus azi că nu e musai ca Guvernul să respecte legea și că PSD nu prea are chef de alegeri. Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat. Anul trecut ne-a arătat exact de ce jocul cu data alegerilor duce la un dezastru de încredere. Toată lumea ar fi trebuit să-și tragă învățămintele de aici', a scris fostul președinte al USR, luni, pe Facebook.

El a menționat că alegerile ar urma să aibă loc în această toamnă, conform declarațiilor președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan.

'Președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan au fost foarte clari. Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic', a mai precizat Drulă.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu dorește să discute în prezent despre alegerile de la Primăria Capitalei, întrucât ar exista un 'potențial mare' de a arunca scena politică 'în aer'.

'Nu vreau să discut acum despre alegerile pe București, având în acest moment un potențial foarte mare de a arunca în aer și scena politică. (...) Nu că dorim să evităm aceste alegeri. Dovadă stă și faptul că avem cel mai bun candidat. În acest moment în care discutăm coordonatele în care să se desfășoare aceste alegeri, da, mergem înainte. Dar să le facem doar că vrea USR, mă scuzați', a afirmat Grindeanu.

Întrebat dacă ar fi șanse să se rupă coaliția în cazul în care PNL ar avea o înțelegere cu USR privind Primăria Capitalei, Sorin Grindeanu a răspuns: 'Ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în această coaliție, ceea ce... Măcar să știm cum stăm. (...) Sunt șanse foarte mari (n.r. să se rupă coaliția)'.

El a spus că l-a felicitat pe Daniel Băluță că este primul loc în ultimul sondaj de opinie, însă a afirmat că PSD nu a terminat propriul sondaj privind candidatul pentru Primăria Capitalei.

Totodată, Sorin Grindeanu a afirmat că în ședința coaliției de luni nu se va discuta despre organizarea alegerilor în luna noiembrie pentru Primăria Capitalei.