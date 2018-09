CCR dă undă verde legii care-i taie președintelui prerogativele la numirea procurorilor-șefi

Respingerea a fost decisa cu 7 voturi "pentru" si 2 voturi "impotriva".



Seful statului a atacat la Curte legea considerand ca aceasta incalca normele si principiile constitutionale atat prin modul in care a fost dezbatuta si adoptata, cat si prin continutul normativ.



Potrivit presedintelui, Legea 303/2004 a fost dezbatuta si adoptata cu incalcarea dispozitiilor art. 61 alin. (2), coroborate cu cele ale art. 66 alin. (2) si (3) din Constitutie, deoarece a fost aprobata in cadrul unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputatilor neconstitutional intrunita, iar, la momentul convocarii forului, initiativa legislativa nu putea fi inscrisa pe ordinea de zi.



Seful statului a supus controlului de constitutionalitate mai multe articole din Legea 303/2004 referitoare la cazurile de eliberare din functie a judecatorilor si procurorilor, unele prevederi legate de rolul CSM, dispozitii privind auditorul de justitie.



Totodata, au fost criticate si prevederi referitoare la criteriile de repartizare a judecatorilor si procurorilor stagiari dupa promovarea examenului de capacitate in circumscriptiile instantelor si parchetelor unde o minoritate nationala are o pondere de cel putin 50% din numarul locuitorilor.



Presedintele a contestat si eliminarea concursului constand in proba scrisa pentru promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie.



"Prin mentinerea doar a probei interviului pentru candidati se relativizeaza standardele profesionale, cu efect asupra calitatii activitatii judecatorilor Instantei supreme, este sporita doza de subiectivism si, in acelasi timp, se creeaza discriminari intre promovarile in functii de executie la celelalte instante si cele la Inalta Curte de Casatie si Justitie", considera Iohannis.



Una dintre modificarile cele mai intens dezbatute a fost aceea ca presedintele poate refuza o singura data numirea procurorilor de rang inalt. In forma initiala a legii, nu era limitat numarul de refuzuri pe care presedintele le putea formula.





Iohannis a sesizat CCR privind aceasta lege la cateva zile dupa ce judecatorii Curtii au respins ca inadmisibila sesizarea formulata de Opozitie.



Proiectul de modificare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor urmeaza sa fie promulgat de presedintele Klaus Iohannis.

