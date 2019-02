CE, reacţie în privinţa anchetării lui Kovesi: Comisia urmăreşte îndeaproape cele mai noi evenimente

„Comisia urmăreşte îndeaproape cele mai noi evenimente în contextul procedurii de selecţie. Este crucial ca toţi candidaţii propuşi de o comisie de selecţie independentă sunt trataţi corect pe parcursul procesului. În ceea ce priveşte sistemul de justiţie din România, am reiterat foarte clar de multe ori că un sistem judiciar independent, profesional este de o importanţă foarte mare. Comisia ştie faptul că toţi candidaţii pentru funcţia de procuror-şef europeană au fost evaluaţi de comisia de selecţie independentă, iar lista scurtă a fost transmisă Parlamentului European şi Consiliului”, a transmis purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Schinas Margaritis.

Reacţie CE vine după ce fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, a anunţat miercuri seară că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Ea susţine că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.că este suspect într-un dosar în care i se aduc acuzaţii de abuz în serviciu.

"S-a prezentat un poliţist la domiciliul meu şi am primit o citaţie din partea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie în calitate de suspect pentru infracţiunile de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Este foarte interesant că această citaţie vine înainte de a merge la Parlamentul European în vederea audierii, dar probabil este tot o coincidenţă faptul că iniţial am fost anunţată de procedura din Parlamentul European, am înţeles că audierea urma să fie pe data de 18 februarie, mi-am cumpărat bilet de avion pentru data de vineri, ca să pot să merg la Bruxelles şi să particip la audiere. În acest sens, chiar am fost astăzi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă termen în data de luni şi a cererea de amânare am depous biletul de avion din care rezulta că data de vineri urma să plec din ţară. La nici câteva câteva ore după ce am depus această cerere din care rezulta că eu voi fi plecată din ţară pentru această audiere am primit această citaţie", a declarat Laura Codruţa Kovesi, la Europa FM.

Procurorul de caz, Adina Florea, a declarat, joi, că dosarul a fost deschis în urma unei sesizări din decembrie 2018 a lui Sebastian Ghiţă, iar speţa este tratată ca oricare alta, fără a fi analizată cu dublă măsură.

