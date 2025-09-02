CEC a finalizat centralizarea voturilor din toate secțiile de votare: PAS - 50,20%, 'Blocul patriotic'- 24,17%





Comisia Electorală Centrală (CEC) a finalizat, luni, centralizarea datelor din toate cele 2.274 secții de votare, atât de pe teritoriul Republicii Moldova, cât și din străinătate, iar rezultatele arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,20% din totalul voturilor valabil exprimate. PAS a acumulat 792.557 voturi dintr-un total de 1.578.731 voturi exprimate.



Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei ('Blocul patriotic'), al cărui lider este fostul președinte socialist Igor Dodon, s-a clasat al doilea, la mare distanță de PAS, cu 381.505 voturi (24.17%).



Pe poziția a treia s-a clasat Blocul Electoral 'Alternativa' al primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a fost susținut de 7.96% dintre alegători. Numărul total de voturi pentru această formațiune politică a fost de 125.685.



Fostul primar al orașului Bălți Renato Usatâi a acces în parlament cu formațiunea sa Partidul Nostru', care a primit 97.852 de voturi (6.20%).



Ultimul partid care a depășit pragul electoral pentru a intra în noul parlament de la Chișinău a fost Partidul Politic 'Democrația Acasă', condus de Vasile Costiuc.

El a fost votat de 5.62% dintre alegători, înregistrând 88.679 voturi.

