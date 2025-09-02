Homepage » Actual

CEC a finalizat centralizarea voturilor din toate secțiile de votare: PAS - 50,20%, 'Blocul patriotic'- 24,17%

| 29 sep, 18:19

Partidul pro-european al președintei Maia Sandu a câștigat alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, obținând mai mult de jumătate din voturile alegătorilor.



Comisia Electorală Centrală (CEC) a finalizat, luni, centralizarea datelor din toate cele 2.274 secții de votare, atât de pe teritoriul Republicii Moldova, cât și din străinătate, iar rezultatele arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,20% din totalul voturilor valabil exprimate. PAS a acumulat 792.557 voturi dintr-un total de 1.578.731 voturi exprimate.

Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei ('Blocul patriotic'), al cărui lider este fostul președinte socialist Igor Dodon, s-a clasat al doilea, la mare distanță de PAS, cu 381.505 voturi (24.17%).

Pe poziția a treia s-a clasat Blocul Electoral 'Alternativa' al primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a fost susținut de 7.96% dintre alegători. Numărul total de voturi pentru această formațiune politică a fost de 125.685.

Fostul primar al orașului Bălți Renato Usatâi a acces în parlament cu formațiunea sa Partidul Nostru', care a primit 97.852 de voturi (6.20%).

Ultimul partid care a depășit pragul electoral pentru a intra în noul parlament de la Chișinău a fost Partidul Politic 'Democrația Acasă', condus de Vasile Costiuc.
El a fost votat de 5.62% dintre alegători, înregistrând 88.679 voturi.

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

basescy

Băsescu: Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele - votul

29 sep, 18:31
Citeşte mai departe
tomac

Tomac: Am demonstrat că atunci când suntem uniți și acționăm inteligent putem învinge imperiul răului

29 sep, 18:25
Citeşte mai departe
abrudean

Abrudean: Rezultatul - îmbucurător pentru întreaga Europă; cetățenii vor un viitor proeuropean, nu întoarcere în trecut

29 sep, 18:24
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Bruce Springsteen îşi înăspreşte tonul împotriva preşedintelui american

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Nicusor Dan
Nicuşor Dan: Ne dorim ca Hubul european de securitate să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Dorinel Umbrărescu pregătește o lovitură de proporții: Salvează din ghearele falimentului un colos al industriei românești
h
Gaura de la buget se adâncește: Deficitul bugetar a urcat la 4,54% din PIB
h
VIDEO SG-ul Guvernului anunță marele câștigător la rectificarea bugetară: 'Ministerul primarilor' a dat lovitura
economica.net
feminis.ro
h
Bruce Springsteen îşi înăspreşte tonul împotriva preşedintelui american
h
Nepotul lui Nicolae Botgros este în comă la spital, cu ciroză pancreatică. Ce declarație a făcut artistul
h
Funaraliile actriței Claudia Cardinale vor avea loc pe 30 septembrie la Paris
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ