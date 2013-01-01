Chirica: Am decis suspendarea temporară a raporturilor dintre mine, ca primar al Iașiului, și Ion Ceban, primarul Chișinăului

'Cu mare regret, dar cu aceeași prietenie care a caracterizat întotdeauna relația mea cu Republica Moldova, doresc să vă comunic că situația politică complicată generată de interdicția aplicată domnului Ion Ceban, Primarul Municipiului Chișinău, de a intra pe teritoriul Uniunii Europene, evidențiază faptul că ultimele sale luări de poziție trădează o îndepărtare rapidă de valorile europene, valori împărtășite și de România, ca stat membru al Uniunii Europene. În acest context, am decis suspendarea temporară a raporturilor dintre mine, ca Primar al Municipiului Iași, și domnul Ion Ceban, concomitent cu întărirea relațiilor dintre mine și voi - cetățenii Municipiului Chișinău, precum și cu toate instituțiile din Republica Moldova fidele valorilor europene', a transmis primarul Chirica, prin intermediul paginii sale de Facebook.

Edilul ieșean a ținut să sublinieze că acest demers nu afectează relațiile excelente dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului și nici angajamentul său personal 'privind consolidarea colaborării - economice, culturale și educaționale - dintre Iași, România și Republica Moldova'.

'Dimpotrivă, consider că tocmai acum este momentul să ne apropiem și mai mult. Vă asigur că prezența voastră în Municipiul Iași este nu doar binevenită, ci cu atât mai necesară în aceste vremuri agitate. Este timpul să strângem rândurile și să contribuim la reconfirmarea traseului pro-european al Republicii Moldova, așa cum a fost stabilit prin Referendumul privind aderarea la UE din anul 2024, singura șansă pentru a crește securitatea și nivelul de trai al tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Vă asigur de întreaga mea disponibilitate pentru orice proiect menit să aducă beneficii cetățenilor din ambele state și vă transmit cele mai bune gânduri', a mai menționat primarul Mihai Chirica.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, și încă doi cetățeni din Republica Moldova au interdicție de intrare pe teritoriul României, a informat, la începutul lunii iulie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

'Din motive ce țin de considerente de siguranță națională, România a dispus măsura nepermiterii intrării pe teritoriul național pentru domnul Ion Ceban și pentru încă doi cetățeni ai Republicii Moldova. Decizia este de resortul instituțiilor competente din România, în conformitate cu reglementările în vigoare în materie', a transmis atunci MAE.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a afirmat, pe 22 iulie, că decizia de interdicție de intrare în România luată în cazul primarului Chișinăului Ion Ceban a avut în vedere faptul că de mai multă vreme sunt documentate 'legături complicate' ale acestuia cu reprezentanți ai Federației Ruse.