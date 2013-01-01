Homepage » Actual

Chirica: Am decis suspendarea temporară a raporturilor dintre mine, ca primar al Iașiului, și Ion Ceban, primarul Chișinăului

| 23 aug, 20:59

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat, vineri, întreruperea relațiilor cu omologul său de la Chișinău, Ion Ceban, după ce acestuia din urmă i-a fost interzis accesul pe teritoriul UE, însă a adăugat că va întări relațiile directe cu cetățenii Chișinăului.

 

'Cu mare regret, dar cu aceeași prietenie care a caracterizat întotdeauna relația mea cu Republica Moldova, doresc să vă comunic că situația politică complicată generată de interdicția aplicată domnului Ion Ceban, Primarul Municipiului Chișinău, de a intra pe teritoriul Uniunii Europene, evidențiază faptul că ultimele sale luări de poziție trădează o îndepărtare rapidă de valorile europene, valori împărtășite și de România, ca stat membru al Uniunii Europene. În acest context, am decis suspendarea temporară a raporturilor dintre mine, ca Primar al Municipiului Iași, și domnul Ion Ceban, concomitent cu întărirea relațiilor dintre mine și voi - cetățenii Municipiului Chișinău, precum și cu toate instituțiile din Republica Moldova fidele valorilor europene', a transmis primarul Chirica, prin intermediul paginii sale de Facebook.
Edilul ieșean a ținut să sublinieze că acest demers nu afectează relațiile excelente dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului și nici angajamentul său personal 'privind consolidarea colaborării - economice, culturale și educaționale - dintre Iași, România și Republica Moldova'.
'Dimpotrivă, consider că tocmai acum este momentul să ne apropiem și mai mult. Vă asigur că prezența voastră în Municipiul Iași este nu doar binevenită, ci cu atât mai necesară în aceste vremuri agitate. Este timpul să strângem rândurile și să contribuim la reconfirmarea traseului pro-european al Republicii Moldova, așa cum a fost stabilit prin Referendumul privind aderarea la UE din anul 2024, singura șansă pentru a crește securitatea și nivelul de trai al tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Vă asigur de întreaga mea disponibilitate pentru orice proiect menit să aducă beneficii cetățenilor din ambele state și vă transmit cele mai bune gânduri', a mai menționat primarul Mihai Chirica.
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, și încă doi cetățeni din Republica Moldova au interdicție de intrare pe teritoriul României, a informat, la începutul lunii iulie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
'Din motive ce țin de considerente de siguranță națională, România a dispus măsura nepermiterii intrării pe teritoriul național pentru domnul Ion Ceban și pentru încă doi cetățeni ai Republicii Moldova. Decizia este de resortul instituțiilor competente din România, în conformitate cu reglementările în vigoare în materie', a transmis atunci MAE.
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a afirmat, pe 22 iulie, că decizia de interdicție de intrare în România luată în cazul primarului Chișinăului Ion Ceban a avut în vedere faptul că de mai multă vreme sunt documentate 'legături complicate' ale acestuia cu reprezentanți ai Federației Ruse.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

bolo

Maia Sandu: Republica Moldova și România se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european sigur și prosper

23 aug, 20:56
Citeşte mai departe
Năsui

Năsui, despre plata eșalonată a pensiei private: Lobby-ul a câștigat din nou; românii pierd

21 aug, 20:18
Citeşte mai departe
miruta

Ministrul Economiei, despre demiterea conducerii Salrom: Ce v-am spus, rămâne valabil; drumul e cu un singur sens

21 aug, 20:25
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Mihai Călin, despre căsnicia sa de 22 de ani: „Viața te schimbă. Au fost momente dificile”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Ionuț Moșteanu
Ministrul Ionuț Moșteanu: Armata a suferit o subfinanțare, acum trebuie reînzestrată
Remus Pricopie
Rectorul SNSPA sesizează Parchetul în legătură cu 'presupusele fapte penale' în cazul sociologului Marius Pieleanu
Florin Barbu
Florin Barbu: Brăila a beneficiat de o alocare de 1,1 miliarde de euro pentru dezvoltarea sistemului de irigații
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu: Titus Corlățean e un camarad vechi; e foarte bine că există concurență în PSD
gavrila
POT cere o comisie de anchetă în Parlament, privind cenzura reţelelor sociale asupra jurnaliştilor şi influencerilor români
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Dacia Sandero, cea mai vândută mașină din Europa la jumătatea anului: Secretul succesului românesc care cucerește piața
h
VIDEO Premierul Ilie Bolojan, baie de mulțime în Republica Moldova. 'România este cel mai bun avocat pe care-l putem avea'
h
Altfel decât în România: Cancelarul Friedrich Merz nu mărește taxele aplicate companiilor mijlocii
economica.net
feminis.ro
h
Mihai Călin, despre căsnicia sa de 22 de ani: „Viața te schimbă. Au fost momente dificile”
h
Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. "Pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală"
h
Mega jackpot de 250 de milioane de euro, câştigat în Franţa. Este cel mai mare câştig din istoria loteriei franceze
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ