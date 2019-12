Cine este noul operator termic al Bucureștiului. Anunțul făcut de primarul general al Capitalei

Documentul a fost încheiat între Primăria Municipiului Bucureşti - prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov - şi Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti SA, condusă de Alexandru Burghiu.

"Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti este, de la 1 decembrie, noul operator de termie al Capitalei. Compania a preluat, în integralitate, activitatea RADET şi angajaţii fostei regii, pentru a asigura continuitatea furnizării agentului termic în Bucureşti'', a declarat Gabriela Firea, potrivit Agerpres.

Potrivit acesteia, compania va continua şi va dezvolta investiţiile începute de fosta regie pentru modernizarea sistemului de termoficare, necesare pentru reducerea avariilor în reţea.

''Am început un amplu proces de modernizare şi înlocuire a conductelor cu vechime de peste 50 de ani, care ar fi trebuit schimbate încă de acum 20-30 de ani. În acest an au fost contractate lucrări de intervenţie în primă urgenţă la reţea pentru 52 de şantiere în Capitală şi au fost finalizate primele lucrări. O parte dintre intervenţii continuă şi pe timp de iarnă, altele fiind programate pentru primăvara anului viitor, pentru a nu opri livrarea agentului termic decât pe timp de avarie. Am încredere în profesionalismul, dedicarea tuturor angajaţilor companiei, împreună am conceput planul pe baza căruia am reuşit restartarea investiţiilor şi reducerea cu 81% a pierderilor financiare ale RADET, în ultimii trei ani. Fiind vorba despre un sistem de asemenea amploare, lucrările nu se pot realiza decât etapizat, pe parcursul mai multor ani în care constanţa şi consistenţa investiţiilor sunt cuvintele cheie", arată primarul general.

Contractul a fost aprobat, alături de documentaţia aferentă, la propunerea primarului general, în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti din 14 noiembrie.

La aceeaşi dată, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov a primit mandat special, în numele şi pe seama Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să delege gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociaţie şi să atribuie direct contractul de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti SA, precizează PMB.