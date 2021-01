Ciolacu: Comisia Europeană confirmă că Guvernul Cîţu va fi obligat să ia măsuri de consolidare fiscală – adică austeritate

„Comisia Europeană confirmă tot ceea ce am avertizat din noiembrie 2019 încoace: guvernarea pe datorie care a explodat; zero măsuri pentru a stopa risipa banului public şi zero măsuri pentru creşterea colectării veniturilor la buget.

Lipsa de viziune a PNL a condus la situaţia în care s-a cheltuit enorm faţă de veniturile încasate pentru a obţine cea mai mare cădere economică şi cea mai slabă revenire din UE! Se confirmă că România, spre deosebire de celelalte ţări din UE, a cheltuit banii aiurea fără a veni cu un plan serios de stimulare şi revenire economică. Iar rezultatele sunt catastrofale: Guvernarea pe datorie, în ritm de 1000 de euro pe secundă, duduie! Guvernul de Dreapta amanetează ţara pe 30 de ani! Comisia Europeană este alertată că datoria publică va ajunge la 100% din PIB şi confirmă cu Guvernul Cîţu va fi obligat să ia măsuri de consolidare fiscală – adică austeritate! De aceea, amână şi mai mult prezentarea bugetului, undeva în februarie, ceea ce înseamnă că ţara va avea buget abia în martie! Până atunci, zero investiţii! După ce în 2020 a bătut record după record la împrumuturi, Guvernul Cîţu a început anul cu încă un împrumut de 1,1 miliarde lei, la dobânzi mari. Anul trecut Cîţu s-a împrumutat în total 34 miliarde euro pe an, peste 1000 euro pe secundă! Este mai mult cu 80% decât totalul împrumuturilor contractate în anul 2019. Este imens şi nimeni nu ştie ce s-a făcut cu aceşti bani: azi, ni se spune că bani de salarii, pensii şi alocaţiile copiilor nu sunt şi, la fel, bani de investiţii nu sunt. Totuşi, unde sunt banii? România se împrumută la cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană. Guvernul de dreapta se împrumută la extern, pe termen lung, la dobânzi de 15 ori mai mari decât Bulgaria şi de 19 ori mai mari decât Lituania. Guvernarea pe datorie afectează grav bugetul statului şi buzunarele românilor. În următorii ani, peste 1 miliard euro vor plăti anual populaţia şi companiile prin taxe şi impozite în contul dobânzilor şi comisioanelor. Guvernarea pe datorie afectează grav investiţiile private. Guvernul măreşte cererea de fonduri de împrumut şi ţine astfel dobânzile ridicate pentru finanţările bancare acordate sectorului privat. În plus, nu se mai creditează economia reală, băncile preferând să împrumute statul, la dobânzi mari şi cu risc zero. Cîţu şi Guvernarea Ţeparilor compromit investiţiile şi dezvoltarea economică pe termen mediu şi lung! Din păcate, ei nu vor scoate ţara din criză, ci o vor adânci şi mai rău!”, a scris Marcel Ciolacu joi pe Facebook.

