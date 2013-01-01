Sorin Grindeanu exclude o coaliţie PSD-AUR, în mandatul său. Ce spune despre relația cu Bolojan

Preşedintele interimar al PSD a fost întrebat dacă exclude o coaliţie a PSD cu AUR.

”În mandatul meu, da”, a răspuns Grindeanu.

Despre rocada premierilor, Sorin Grindeanu a precizat că importantă este stabilitatea.

”Mie îmi convine că în acest moment să avem, şi tuturor oamenilor normali ne convine să avem stabilitate în România. Avem un guvern care nu are de luat măsuri simple. Unele dintre ele sunt dureroase, dar această coaliţie merge înainte. Mie îmi convine şi românilor care vor binele să avem această stabilitate şi să mergem înainte cu politici publice pentru români”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Despre relaţia cu premierul Ilie Bolojan, Grindeanu a spus că vorbeşte zilnic cu şeful Executivului.

”Vorbesc zilnic cu prim-ministrul la telefon şi m-am văzut de câteva ori faţă în faţă în acest săptămână”, a spus el.