Marius Budăi: România se află într-un moment dificil, dar nu într-un punct fără întoarcere

| 18 aug, 19:03

România se află într-un moment dificil, dar nu într-un punct fără întoarcere, consideră deputatul social-democrat Marius Budăi.

 

Fostul ministru al Muncii a transmis, luni, un mesaj pe contul său de Facebook, în care vorbește despre 'perioada economică dificilă' și îi cere premierului Ilie Bolojan să nu 'dramatizeze' situația.
'Sugerez o altfel de atitudine în public a unui om de stat responsabil, care recunoaște problema, dar nu o dramatizează, în schimb, oferă un plan concret de măsuri, anunță colaborare transparentă cu instituțiile internaționale, transmite calm, autoritate și încredere', a scris Budăi.
Parlamentarul PSD susține că 'România, ca multe alte state europene și nu numai, se confruntă cu o perioadă economică dificilă, în care presiunile asupra bugetului sunt reale', în timp ce 'deficitul bugetar a crescut, iar dobânzile de finanțare sunt la niveluri mai ridicate decât ne-am dori'.
'Suntem într-un moment dificil, dar nu într-un punct fără întoarcere. Avem resurse, parteneri și voința de a redresa direcția. Suntem conștienți de aceste provocări și nu le minimalizăm. Tocmai de aceea, guvernul lucrează deja la un plan de măsuri fiscale și administrative care va fi aplicat în mai multe etape și va asigura sustenabilitatea finanțelor publice pe termen lung. Vom reduce cheltuielile ineficiente, vom crește gradul de colectare a taxelor și vom simplifica sistemul fiscal pentru a încuraja investițiile și dezvoltarea economică. În paralel, continuăm dialogul strâns cu partenerii noștri europeni și cu instituțiile financiare internaționale pentru a garanta stabilitatea financiară a țării. Vreau să fiți siguri de un lucru: România nu este în pericol de incapacitate de plată, iar Guvernul își respectă toate angajamentele interne și internaționale. Acționăm cu prudență, transparență și responsabilitate. Avem încredere în capacitatea noastră de a stabiliza economia și de a pune România pe o traiectorie fiscală sănătoasă. Vom comunica constant și onest cu cetățenii, pentru că doar împreună putem trece peste această perioadă', se mai arată în mesajul postat de Marius Budăi.

 

