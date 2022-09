Ciolacu, despre majorarea pensiilor: Nici eu, nici premierul nu am anunţat o cifră clară

„Marius Budăi a spus exact proiectul PSD. E normal pentru că cu acel proiect mergem în coaliţie. Ieri am lămurit şi eu şi premierul, că nu am anunţat nici eu nici premierul o cifră clară. Ce am anunţat împreună este o necesitate ca pensiile să fie crescute, fiindcă trebuie intervenit în nivelul de trai al românului ca să trecem această perioadă. Haideţi să vedem de la Finanţe. Sunt veşti destul de bune. M-am uitat peste cifrele de finanţe şi la colectare. Repet. Au reuşit acolo ANAF şi ministrul de Finanţe să facă o echipă bună”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat vineri despre procentul de majorare a pensiilor.

Chestionat despre reforma sistemului de pensii asumată prin PNRR şi despre renforma pensiilor speciale, liderul PSD a răspuns: „Eu îmi doresc ca acel procent să dispară din PNRR. Categoric. Nu există niciunde în lume acest lucru. La pensiile speciale trebuie impozitate. Este progresivă, în funcţie de venituri. Nu depăşesc pensiile militarilor o regulă şi să nu uităm totuşi ce importanţă are Armata”.

La sfârşitul lunii august, ministrul Muncii Marius Budăi a anunţat că PSD va propune în coaliţie majorarea salariului minim până la 3.000 de lei, majorarea pensiei minime la 1.100 de lei şi a valorii punctului de pensie la 1.745 de lei.

Ulterior, premierul Nicolae Ciucă a afirmat, întrebat dacă vor fi majorate pensiile şi salariile de la 1 ianuarie 2023, cum a propus PSD, că ceea ce a anunţat Marius Budăi în acest sens, nu a fost discutat în coaliţie şi nici în Guvern.

În schimb, prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a precizat că formaţinea doreşte creşterea pensiilor cu 16% şi că ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, care a anunţat că a identificat resursele bugetare, trebuie să găsească formula de creştere a pensiilor.