Ciolacu: Doi trimiși speciali vor discuta la Mar-a-Lago cu reprezentanți ai Administrației Trump, în principal despre vize

Șeful Executivului a precizat înainte de ședința de guvern că unul dintre cei doi emisari a plecat din țară și, de miercuri, se află în SUA, iar cel de-al doilea este un român stabilit în America.

El a menționat că președintele interimar Ilie Bolojan este la curent cu această situație.

Privitor la temele de discuție, premierul a declarat doar că se vor purta discuții 'în principal pe Programul Visa Waiver'.

În context, premierul a subliniat că actuala Administrație Trump are pe lângă ambasadori acreditați și trimiși speciali.

'Așa lucrează ei. Eu, prim-ministru, am o persoană pe care am trimis-o în SUA. Are întâlniri la Mar-a-Lago. Schimbăm sistemul de abordare, încercăm cu toții să ieșim din bula care a funcționat până acum. Administrația Trump funcționează altfel', a mai precizat Ciolacu.