Ciolacu, după discuţiile cu sindicatul SANITAS: Posturile din sistemul sanitar vor fi deblocate

Liderul social-democraţilor a adăugat că viitoarea lege a salarizării va rezolva toate inechităţile actuale.

„Aşa cum am spus, am stopat orice negociere politică până la rezolvarea problemelor sociale din ţară. Astăzi am avut o discuţie foarte aplicată cu reprezentanţii sindicatelor din Sănătate, alături de ministrul Alexandru Rafila. Angajaţii din sistemul sanitar sunt cei care au stat în prima linie a luptei cu pandemia, în timp ce alţii fumau şi beau în Guvern. De aceea, respectul faţă de ei trebuie tradus şi prin fapte concrete. Am convenit astăzi să le răspundem majorităţii solicitărilor. Toate salariile din sistem vor fi aduse la grila convenită prin legea salarizării unitare. Posturile din sistemul sanitar vor fi deblocate. Voucherele de vacanţă vor fi acordate pentru toţi angajaţii din sistem. Iar viitoarea lege a salarizării va rezolva toate inechităţile actuale”, a scris Marcel Ciolacu, marţi pe Facebook.

Liderul PSD a adăugat că e decis să continue acelaşi tip de dialog cu sindicate, „cu soluţiile pe masă”.

„Este un prim pas în direcţia corectă. Sunt hotărât să continuăm acelaşi tip de dialog, cu soluţiile pe masă, în zilele viitoare şi cu liderii sindicali din educaţie, transporturi şi poliţie. Împreună, sunt convins că vom reuşi să oferim rezolvări coerente care să răspundă cât mai eficient nemulţumirilor manifestate acum în societate”, a completat Ciolacu.

Guvernul a anunţat marţi concluziile discuţiilor cu sindicatul SANITAS, arătând că principalele priorităţi asupra cărora au fost agreate soluţii vizează deblocarea angajărilor din sistem, eliminarea inechităţilor şi noul sistem de salarizare. Reprezentanţii Executivului precizează că prin memorandum promovat de Ministerul Sănătăţii, Guvernul va aproba deblocarea a 14.000 de posturi din sistemul medical, demers iniţiat deja la nivelul sistemului Educaţiei, ambele domenii reprezentând priorităţi ale coaliţiei.

De asemenea, vor fi alocate finanţările necesare pentru a completa plata voucherele de vacanţă pentru toţi angajaţii din sistem. Executivul mai spune că din perspectiva noii legi a salarizării, vor fi refăcute ierarhizările de personal, pentru a elimina inechităţile şi a repoziţiona asistenţii medicali în viitoarea grilă. Reprezentanţii Guvernului au convenit să finalizeze negocierile pentru noul contract colectiv de muncă.