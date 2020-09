Ciolacu și Teodorovici s-au împăcat: ”Ne-am făcut un program comun de campanie!”

„Ne-am făcut un program comun de campanie eu cu colegul meu Eugen Teodorovici. El va pleca în acest weekend la Piatra Neamţ, la domnul Arsene, şi va mai avea deplasări şi în Moldova. Am avut un proiect comun, Eugen a fost senator de Buzău, şi am pornit împreună cu Consiliul judeţean un proiect, celebrul pod de la Vadu Paşii, în cazul în care se mai întâmplă ceva cu podul de la Mărăcineni să fie o rută ocolitoare, astfel încât să nu se mai blocheze traficul către Moldova şi am hotărât să mergem împreună şi la Buzău la acest pod", a anunţat Ciolacu, la finalul şedinţei Consiliului Politic Naţional al PSD, potrivit Digi24.

El a adăugat că a avut cu Teodorovici „discuţii colegiale de campanie şi despre cum ne ajutăm colegii în această campanie de locale”.

Senatorul PSD Eugen Teodorovici a participat la şedinţa conducerii partidului care a avut loc marţi la sediul central.