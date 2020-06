Ciolacu nu vede motive să nu candideze la șefia PSD: „Mă simt foarte bine, sănătos”

„E prima oară când o conducere PSD are foarte puțin timp până la un examen electoral. Am căutat în interiorul partidului o formulă astfel încât la congres să venim cu o echipă. Am pornit cu Paul Stănescu în țară și am avut o serie de întâlniri cu toți președinții de organizații. E normal să fie o discuție în interior. Atâta timp cât e constructivă, directă, fără acuze și fără jigniri, e un pas de normalitate care nu trebuie contestat”, a spus Ciolacu.

Șeful PSD spune că sunt oameni care nu ar mai trebui să facă parte din conducerea partidului.

„Nu sunt genul de politican care își clădesc cariera pe cadavrele altora. Eu nu reneg trecutul și nici nu voi spune că nu îl recunosc. Am și spus mai devreme că există anumite persoane pe care eu nu le mai văd în acest moment în linia întâi, în linia a doua, chiar și în linia a treia a Partidului Social Democrat”, a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat cine nu va mai face parte din conducerea PSD, Ciolacu a răsouns: „O să fie suficient să vedeți echipa cu care o să mă prezint la concurs ca să vă dați seama la cine mă refer sau la cine nu mă refer”.

El a negat că ar fi făcut „blat” cu președintele Klaus Iohannis.

„Nu cred că președintele Iohannis a făcut vreodată vreun atac mai virulent asupra unui lider politic, nici măcar asupra lui Liviu Dragnea, ca acea acuză rușinoasă și mincinoasă că eu aș fi vândut Ardealul. Consider în continuare că linia roșie a declarațiilor politice a fost încălcată de către președinte atunci”, a spus el.

Întrebat dacă există un motiv să nu candideze la conducerea PSD, Ciolacu a răspuns: „Nu. Mă simt foarte bine, sănătos. Adică dacă sunt amenințat? Nu este cazul”.