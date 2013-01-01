Homepage » Actual

Ciprian Ciucu spune că ar câștiga detașat alegerile pentru Primăria Capitalei, dacă ar fi susținut și de USR

27 aug, 18:00

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a afirmat că nu a decis deocamdată dacă va candida sau nu la Primăria Capitalei, însă este convins că ar câștiga 'detașat' în cazul în care ar fi susținut de o alianță PNL-USR.

 

'Detașat. Există un sondaj, nu este comandat de mine, dar el există. L-aș bate în București și pe Călin Georgescu. Este singurul loc din țară în care Călin Georgescu ar pierde alegerile', a spus edilul, pentru B1 Tv.
Ciprian Ciucu a menționat că PNL va avea candidat propriu, care va fi stabilit în urma unei analize aprofundate. El a precizat că 'stă bine' în sondajele interne ale partidului, despre care a subliniat că sunt realizate profesionist.
'În aceste sondaje, da, stau bine. Asta, cumva, mă obligă, dar nu aș vrea să anunț vreo candidatură sau să mă grăbesc sau ceva de genul acesta, până nu avem o dată a alegerilor și până nu avem discuții cu toți partenerii din coaliție', a adăugat primarul.
Ciucu a precizat că astfel de discuții vor fi inițiate abia după ce va fi stabilită data alegerilor.
'Evident, o să vorbim cu toți la început. Evident, predilecția noastră este în acest moment către USR. Mai ales că foarte mulți oameni din USR mi-au apreciat activitatea, prezența publică. Și pentru mine este important să nu îi dezamăgesc', a spus Ciucu.
În ceea ce privește stabilirea datei alegerilor, Ciucu a subliniat că legea trebuie respectată, deoarece 'nu este negociabilă'.
'Legea trebuie să fie respectată. Ne batem joc de lege? Nu poți spune: 'Faci alegeri când îmi convine mie'. Ai un termen prevăzut foarte clar și trebuie respectat, pentru că iar își pierd românii încrederea', a spus Ciucu.
De asemenea, el a subliniat că partidele din coaliție au încheiat un acord de guvernare, fără a fi vorba despre un acord electoral. Astfel, fiecare partid poate să își stabilească propria strategie la alegeri.
'Noi nu avem o alianță electorală între noi. Atunci, fiecare partid, în mod normal, face ce strategie dorește. Nu știu de ce se vede PSD dat la o parte? (...) Am avut astfel de coaliție care a avut candidat comun, pe domnul Crin Antonescu, care a pierdut alegerile prezidențiale. Acolo, da, acolo era o coaliție care era construită și în jurul ideii de candidat comun. Aici, nu. Și nu s-a pus condiția. Adică mi se pare, cumva, ciudat. Noi trebuie să respectăm acordul de guvernare, să luăm măsurile pe care le-am decis și fiecare partid să își joace șansa așa cum trebuie', a conchis Ciucu.

 

