Cîţu: Cererile de suspendare a ratelor pot fi depuse până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei

Florin Cîţu a declarat, luni seară, la finalul şedinţei de Guvern, că dobânda aferentă perioadei de suspendare la creditele ipotecare va fi zero.

“A trebuit să introducem câteva observaţii pentru a clarifica această măsură să fie foarte clar pentru toată lumea pentru că am văzut foarte multe discuţii în spaţiul public. Am vrut să elimin orice urmă de îndoială. În ceea ce priveşte ratele la creditele pentru persoanele fizice la credite ipotecare. Acolo statul garantează 100% dobânda pe o perioadă de cinci ani de zile. Dar pentru că au apărut foarte multe dezbateri în spaţiul public, am vrut să fie foarte clar modul în care se face lucru şi astfel am spus dobânda aferentă perioadei de suspendare, se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit. Ce am introdus noi, la această creanţă dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat în 60 de rate lunare egale începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare. Ca să eliminăm orice discuţie în spaţiul public, am introdus această clarificare, dobânda este 0 la această creanţă”, a declarat ministrul Finanţelor.

El a mai spus că suspendarea ratelor poate fi solicitată până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei.

“În acelaşi timp am văzut iarăşi discuţii în spaţiul public despre perioada în care oamenii pot să ceară această suspendare a ratelor până la nouă luni. Ordonanţa care a fost trimisă spre publicare în această seară oferă clienţilor posibilitatea de a suspenda ratele până la nouă luni de zile şi am extins, am schimbat puţin modalitatea şi se pot depune aceste cereri cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Deci cetăţenii au 45 de zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe aceste cereri. Au fost discuţii în spaţiul public că nu este timp, acum sper că avem timp toţi cei care doresc să folosească această facilitate să depună cererile”, a explicat Florin Cîţu.

El spune că a mai fost făcută o clarificare la această ordonanţă şi de această suspendare a ratelor pot beneficia şi cei care achită restanţele până la data solicitării acestei facilităţi.

“Şi încă o clalificare care a apărut în această şedinţă de guvern tot după discuţiile cu cei care doresc să folosească această facilitate. Iniţial se spunea facilitatea prevăzută poate fi acordată doar pentru creditele care nu înregistrează restanţe la data restituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, am adăugat sau debitorii au afectat plata acestor restanţe până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată prevăzute la alineatul 1. Astfel, cei care îşi plătesc restanţele până la momentul în care fac solicitarea de amânare sau de suspendare a ratelor pentru nouă luni de zile pot să beneficieze şi aceştia de această facilitate”, a mai declarat Florin Cîţu.

Guvernul a rediscutat, în şedinţa de luni, OUG privind amânarea ratelor pentru a aduce câteva clarificări.